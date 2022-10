Ny Spice Girls-video till 25 år gammal hitlåt

Spice Girls under ett framträdande i Dublin 1998. Arkivbild. Foto: TT

Spice Girls bjöd på 90-talsnostalgi under torsdagen då de släppte en alternativ version av musikvideon till hitsingeln "Spice Up Your Life" från 1997. Den nya videon innehåller bland annat sekvenser från den ursprungliga inspelningen som inte tidigare visats, rapporterar Rolling Stone.