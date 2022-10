Album som stöder abort etta på Billboard

På skivan, som innehåller 49 spår, ingår band som Deatch Cab for Cutie, Fleet Foxes och Pearl Jam. Nettointäkterna från skivan ska gå till organisationer som arbetar för allas tillgång till säkra aborter, som Brigid Alliance och Noise for now.

Albumet hamnade också på 151:e plats på Billboards 200-lista, vilket är den bästa listdebuten på över ett år av ett album som inte är hiphop eller r'n'b.

År 2020 drog en liknande skiva, "Good music to avert the collapse of american democracy" in över sex miljoner kronor till rösträttsorganisationer, enligt organisationen Good Music.