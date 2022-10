"House of the dragon"-avslutning har läckt

Första säsongens sista avsnitt dök upp på fildelningssajter på internet i fredags, två dagar innan avsnittet ska släppas på strömningssajten HBO Max.

En talesperson för HBO säger till Variety att läckan verkar ha kommit från en av företagets distributionspartners i Europa, Mellanöstern eller Afrika.

Det är första gången som ett avsnitt av "House of the dragon" läcker. Systerserien "Game of thrones" hade däremot återkommande problem med läckta avsnitt.