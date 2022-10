Morten Harket: A-ha är som ett långt äktenskap

Fakta: A-ha Bildades 1982 i Oslo av Magne Furuholmen, Pål Waaktaar (numera Paul Waaktaar-Savoy) och Morten Harket. Blev världsstjärnor 1984 med synthpoppiga "Take on me" vars till hälften animerade musikvideo fick stor uppmärksamhet. Har släppt elva studioalbum och har sålt över 100 miljoner skivor genom åren. Skrev 1991 in sig i Guinness rekordbok när de samlade 198 000 besökare på Maracanã i Rio, och rekordet stod sig i 26 år. Har gått skilda vägar och återförenats flera gånger. "Take on me" har just nu över 1,5 miljarder visningar på Youtube. Aktuella med nya albumet "True north" och med en film med samma namn.

A-ha spelade in sitt nya album "True north" i Bodø nio mil norr om polcirkeln, live tillsammans med den nordnorska symfoniorkestern Arktisk Filharmoni. En påkostad film med samma namn skildrar både inspelningen och det storslagna landskapet runt Bodø.

Idén kommer från A-ha-medlemmen Magne Furuholmen, som kallar projektet en hyllningsdikt från nordligaste Norge. För frontmannen Morten Harket var upprinnelsen att Furuholmen presenterade en ny låt för honom och frågade om han ville vara med och sjunga.

— Jag tyckte att det var ett inspirerat stycke. Det kändes bra, säger han.

För falsettkungen Mortet Harket var albuminspelningen tekniskt krävande. Det var inte lätt att spela in live, mitt i en stor symfoniorkester, utan kontroll över ljud och element samtidigt som allt skulle se rätt ut rent filmiskt.

— Det var ganska smärtsamt faktiskt, säger han.

Magne Furuholmen, Morten Harket och Paul Waaktaar-Savoy i A-ha. Pressbild.

Skriver inte till A-ha

När det gäller temat och låttexterna hänvisar han till de två bandkollegorna, som har skrivit varsin hälft. Själv håller han sig borta från låtskrivandet i A-ha nu för tiden.

— Jag har många egna låtar som hade kunnat vara med, men jag har lärt mig genom åren att det där inte riktigt fungerar. Jag är fullständigt nöjd med att bara svara på vad de andra två gör. När det gäller min egen musik är det bättre för mig att frigöra den från bandet och göra min egen grej, säger Harket.

Medlemmarna i A-ha är inte direkt kompisar. Faktum är att de inte umgås med varandra alls och att de knappt kan vistas i samma rum. Kommunikationen sker oftast via mejl.

Ändå har de lyckats spela in elva album tillsammans och återförenas flera gånger – senast 2015. Morten Harket liknar bandet vid ett långt och komplicerat äktenskap.

Paus från varandra

— Det är inte bara förhållandet mellan oss tre som det handlar om. Det handlar också om de individuella relationerna till allt vi håller på med – till medierna, till publiken, till varandra. Allt det där. Man håller på så länge som man känner att det är värt mödan, säger han.

— Men ibland måste vi ta en paus och göra något annat. Så länge som A-ha lever och andas så kan ingen av oss engagera oss ordentligt i något annat eftersom A-ha går före allt.

Några gemensamma planer efter nya skivan har de inte. Bandet har precis varit på turné i fem månader, vilket var i mastigaste laget, tycker Harket.

— Det var den längsta som vi gjort på mycket länge. Det var för att det blev så mycket att ta igen efter pandemin. Allt som allt så var det fem tuffa och krävande månader, men samtidigt kändes det bra att genomföra den. Nu håller jag på att återhämta mig.

"Riktig skitgrej"

Förra året medverkade Morten Harket i den brittiska upplagan av tv-succén "Masked singer", utklädd till viking. Panelen i programmet hade stora problem att lista ut vem som dolde sig i vikingadräkten. Inte ens när Harket sjöng sin egen megahit "Take on me" ringde det några klockor.

— Jag trodde att det skulle kännas som en riktig skitgrej, att jag skulle hata det och att det skulle vara väldigt obekvämt. Och det var det också. Just därför tänkte jag att det skulle vara en bra sak för mig att göra, förklarar sångaren.

2020 passerade musikvideon till "Take on me" en miljard visningar på Youtube. Morten Harket noterade inte milstolpen med särskilt mycket entusiasm, berättar han, och konstaterar att den snart 40 år gamla hitlåten lever sitt eget liv.

— Den är sitt eget universum och den har inget med oss att göra egentligen. Det är som att vår katalog är delad på mitten. På ena sidan finns "Take on me" och på den andra allt annat som vi har gjort.