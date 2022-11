Ifrågasatt Rembrandt kan vara äkta

Målningen, "The Raising of the Cross", har hängt undanskymd i ett hörn av Bredius-museet i Haag i hundra år, skriver The Guardian. Tidigare trodde experter att den var gjord av en lärjunge till Rembrandt.

Målningen köptes ursprungligen av museets grundare Abraham Bredius 1921 i tron att det var en äkta Rembrandt, något han dock var ensam om att tro. Konstkännare avfärdade målningen som en obearbetad skiss eller imitation.

Tack vare ny teknik, bland annat röntgen, har nu två experter fastslagit att den är målad av självaste Rembrandt. Den ska nu undersökas vidare av fler experter på Rijksmuseum i Amsterdam.