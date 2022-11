Häpnadsväckande fynd i etruskiskt spa

Även i dag är den lilla toskanska orten känd för en spaanläggning med ett 40-tal varma källor dit människor kommer för att bada året runt. Den etruskiska föregångaren låg i närheten och besöktes av romarna, däribland kejsar Augustus.

Vid den utgrävning som nu gjorts har arkeologerna hittat 24 bronsstatyer, cirka 2 300 år gamla, varav fem är cirka en meter höga. En staty föreställer hälsans och renhetens gudinna, Hygieia, med en orm runt sin arm som fram tills nu legat i lera i och varmt vatten.

Under övergången mellan den etruskiska storhetstiden och den romerska fungerade just badanläggningarna som fredliga tillflyktsorter, skriver The Guardian.