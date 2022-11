Skräckmästaren Peele gör podcast

Peele har producerat serien och säger att han ville skapa den läskigaste podden någonsin.

"Potentialen i ljudmediet lockade mig verkligen. Genom att ta bort det visuella från skräcken kan man förstärka rädslan och ängslan i lyssnarens öron", säger han till Variety.

Titeln anspelar på uttrycket "say the quiet part out loud", som ungefär betyder att medvetet eller omedvetet säga det man inte borde säga.

Serien följer en tidigare radiopersonlighet som föll bort ur offentligheten efter att ha spridit ett islamofobiskt rykte efter 11 september-attackerna.

Tracy Letts och Christina Hendricks märks bland skådespelarna.

För biopubliken är den tidigare komikern Jordan Peele känd för skräckfilmerna "Get out", "Us" och "Nope".