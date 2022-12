Miniatyräventyret som fortsätter att växa

Obsidian Entertainment är baserat i Irvine i Kalifornien och är mest kända för sina rollspel.

Studion bildades 2003 och debuterade året därpå med "Star wars knights of the old republic II: The sith lords". Två år senare släpptes "Neverwinter nights 2", och 2010 "Fallout: New Vegas".

Obsidian drabbades av finansiella svårigheter i mitten av 2010-talet, och räddningen blev det gräsrotsfinansierade "Pillars of eternity", som gavs ut av svenska Paradox 2015.

2018 köptes Obsidian av Microsoft och har sedan dess släppt "The outer worlds" (2019), "Grounded" (2022) och "Pentiment" (2022). För närvarande arbetar studion med "Avowed och "The outer worlds 2".