Judisk familj stämmer MoMA för van Gogh-tavla

Ättlingar till en konstsamlare kräver att få tillbaka en van Gogh-tavla som stals av nazisterna. Detta är dock från en interaktiv van Gogh-utställning i New York. Arkivbild. Foto: TT

Nio ättlingar till en judisk konstsamlare stämmer Metropolitan Museum of Art (MoMA) i New York samt en grekisk stiftelse för att få tillbaka, eller kompenseras för, van Gogh-tavlan, ”La cueillette des olives”, skriver The Art Newspaper.