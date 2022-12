Svenska spel bland storsäljarna under 2022

Av de spel som släppts i år är titlarna två av de tolv som dragit in mest på plattformen under de två första veckorna efter lansering, meddelar Steam i sin årssammanfattning.

Paradox strategiepos "Victoria 3" tar sig in på den näst högsta kategorin av nya spel, plats 13–24.

Valve, som ligger bakom Steam, avslöjar inte exakt vilken plats respektive spel kommer, utan buntar ihop 2022 års storsäljare i olika kategorier.

Vampyrspelet "V rising" är dessutom ett av 24 spel på plattformen med fler än 130 000 spelare samtidigt, och hamnar i den näst högsta kategorin.

Actionspelet "Darktide", och Fatsharks tidigare spel "Vermintide 2", hamnar i kategorin därunder, och har båda haft fler än 75 000 spelare samtidigt under året.

Den gränsen tog sig även bilspelet "Need for speed heat " från 2019 över, av den sedan ett par år upplösta Göteborgsstudion Ghost Games, som delvis gjordes om till EA Gothenburg.

Listan av de mest inkomstbringande spelen under året domineras av äldre spel som "Apex legends", "Pubg Battlegrounds", "Dota 2", "Destiny 2" och "CS: Go", liksom 2021 års "Monster hunter: Rise" och "Naraka: Bladepoint". Men nykomlingarna "Yu-gi-oh! Master duel", "Dying light 2", "Lost ark" "Elden ring" och "Call of duty: Modern warfare 2" tog sig också in.