Rick Astley stämmer rappare för röstplagiat

I låten "Betty (Get money)" från förra året lånar Yung Gravy friskt från Astleys kultförklarade låt "Never gonna give you up", och när den inhyrde sångaren Popnick härmar Astleys distinkta röst från 1987 anses man ha gått för långt.

På amerikanskt juridikspråk har Yung Gravy "konspirerat genom att inkludera en medveten imitation som nästan är omöjlig att särskilja från herr Astleys röst genom hela låten" och på så sätt orsakat popstjärnan "enorma skador".

Enligt stämningen kom sig tilltaget av att Yung Gravy inte fick rätt att sampla "Never gonna give you up" och därför valde att spela in en imitation.

Varken Gravy eller hans skivbolag Universal har kommenterat tvisten.