Tung Motown-kompositör död

Barrett Strong, sångare och en av låtskrivarna bakom några av skivbolaget Motowns största klassiker, är död. Tillsammans med Norman Whitfield skrev Barrett Strong låtar som “I heard it through the grapevine,” “War” and “Papa was a rollin' stone”.

"Barret var inte bara en stor sångare och pianist, tillsammans med sin skrivpartner Norman Whitfiled skapade han en enorm verkslista", säger Berry Gordy, en av Motowns grundare i ett uttalande. Barrett Strong hade inte ens fyllt 20 år när han gick med på att låta Berry Gordy spela in och ge ut hans musik. Han var självlärd pianist och hade bildat gospelgruppen Strong Sisters tillsammans med sina systrar. Som tonåring lärde han känna Aretha Franklin, Smokey Robinson och Berry Gordy. Det var också Barrett Strong som sjöng det legendariska skivbolagets första hitlåt, “Money (That’s What I Want)”. Senare blev det bland annat i sitt låtskrivarsamarbete med Norman Whitfield som han nådde sina stora framgångar. Barrett Strong blev 81 år.