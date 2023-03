Courtney Love läser lusen av rockens finrum

Bara åtta procent av de invalda i Rock and Roll Hall of Fame är kvinnliga artister, konstaterar den amerikanska artisten Courtney Love. I en krönika i The Guardian anklagar hon de ansvariga för rockmusikens finrum för sexism, avsiktlig okunskap och fientlighet. Formellt är en artist valbar 25 år efter att hon eller han släppt sitt debutalbum men kvinnliga artister får vänta extra länge – för länge – tycker Courtney Love.

Bland årets nominerade finns Kate Bush – enligt Courtney Love den första kvinnan i pophistorien som skrivit varenda låt på ett miljonsäljande debutalbum. Hon var valbar redan 2004 och har nominerats fyra gånger. Ändå har hon inte blivit invald – än. Varför är då kvinnorna så marginaliserade? Courtney Love svarar själv: Bara 9 av 31 personer i nomineringsjuryn är kvinnor, och enligt musikhistorikern Evelyn McDonnell är 90 procent av dem som sedan röstar män.