Paradox tar upp kampen med "The sims"

Den kallas för en livssimulator, och kan liknas vid en virtuell dockvärld. Spelaren kan skapa figurer, flytta runt dem i världen som den behagar, eller ta kontroll över dem och styra dem som traditionella spelfigurer, med kameran snett bakom axeln (tredjepersonsvy).

Till det kan spelaren ändra hela städer genom att sätta ut hus, gå in och möblera dem och sedan se figurerna göra vardagliga saker som att laga mat, tvätta och vattna blommorna – liksom bilda familj och klättra på karriärstegen.

Att svenska utgivaren Paradox vill ta upp kampen med EA:s omåttligt populära serie "The sims" råder det ingen större tvekan om, och personen som leder utvecklingsgruppen som skapar "Life by you", Rod Humble, var tidigare chef över just "The sims".

Allt från människor till inredning, hus – ja hela städer – ska vara anpassningbara lovar skaparna. Pressbild.

"'Life by you' utvecklar livssimulatorgenren med modern stil, konversationer med riktiga språk och en aldrig tidigare skådad frihet att uttrycka sig", säger han i ett pressmeddelande.

Paradox lovar hög anpassningsbarhet, och att spelet ska vara inbjudande för moddare, som ska kunna göra egna varianter och tillägg.

Spelet är debuttiteln för utvecklingskontoret Paradox Tectonic i Kalifornien, som bildades 2019. Det släpps den 12 september på pc i en tidig version, så kallad early access.