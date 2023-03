Sly Stone ger ut memoarer

Enligt Pitchfork ges boken "Thank you (Falettinme be mice elf agin)" ut den 17 oktober.

"Så länge jag kan minnas har folk bett mig att berätta min historia, men jag var inte redo", säger musikveteranen själv i ett uttalande.

Bandet Sly and the Family Stone slog igenom på 1960-talet med hitlåtar som "Dance to the music" och "Everyday people". Soundet beskrevs som en hybrid mellan funk, soul, psykedelisk rock och pop. På senare år har Sly Stone delvis dragit sig tillbaka från rampljuset och rapporterna om honom har lika ofta handlat om missbruk som om musik.

Boken görs tillsammans med Ben Greenman som tidigare har skrivit självbiografier tillsammans med George Clinton och Brian Wilson. Titeln är den samma som på Sly and the Family Stones låt från 1969, som innehåller en medveten felstavning av meningen "thank you for letting me be myself again".