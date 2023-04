Nicole Sabouné släpper ny skiva

"Jag ville att det skulle kännas storslaget men samtidigt skört, jag gillar hur Sofia Coppola ofta lyckas förmedla just den känslan", säger Nicole Sabouné i ett pressmeddelande.

Hon har skrivit låtarna tillsammans med Billy Cervin. Niklas Stenemo från Kite och Björn Yttling från Peter Bjorn and John har också bidragit till låtskrivandet på albumet.

Nicole Sabouné är född 1991 i Sölvesborg. Hon slog igenom i programmet "The voice" och debuterade med albumet "Must exist" 2014. 2019 släppte hon ep:n "Nowhere to go".