Fågelskrämman fick lämna "Masked singer"

Ikväll var det återigen dags för "Masked singer" och det blev till slut Fågelskrämman som fick lämna tävlingen.

Fågelskrämman hann sjunga musikallåten "Ease on down the road" och Petra Marklunds "Händerna mot himlen" innan hon röstades ut.

Fågelskrämman avslöjades

Bakom masken dolde sig ingen mindre än skådespelerskan Suzanne Reuter, som berättade att hon tackade ja till att vara med på grund av sina barnbarn.

— Jag vet ju att de följer det här programmet, så jag tänkte: "Fasen vad de blir överraskade om jag är med!" Jag hoppas deras föräldrar filmar när de ser att farmor är Fågelskrämman, sade hon när masken var avtagen.

Ingen lätt nöt att knäcka

Juryn, som fått tillfälligt sällskap av komikern Per Andersson, hade det inte lätt när de försökte gissa vilken kändis som dolde sig i fågelskrämme-dräkten. De gissade bland annat på Linda Bengtzing, Hannah Graaf och Rachel Mohlin. Felix Herngren gissade faktiskt rätt efter Fågelskrämmans första sångnummer, men ändrade sig strax innan det var dags att ta av masken.

I slutet av programmet blev det ett sångbattle mellan Fågelskrämman och T-Rex och Forskaren som den senare gick segrande ur varpå Reuter fick lämna programmet.

Kvar i grupp ett är förutom T-Rex och Forskaren även Karamellen och Magiska Boken.