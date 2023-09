Fler tecken på att "Star wars"-spel hänger löst

Efterlängtade "Star wars: Knights of the old republic", som Sony visade upp 2021 kanske inte blir av.

Det nya spelet är en omgörning av det klassiska rollspelet "Kotor" från 2003 och har varit på gång att utvecklas till till PS5 och pc av först Aspyr, och sedan av Embracerägda Saber, som båda tillhör svenska Embracer. Men den senaste tiden har "Star wars"- fans noterat hur officiell information om det efterlängtade spelet har tagits bort på sociala medier, inklusive trailern på Playstations kanal. Spekulationerna om att hela utvecklingen är i farozonen har stärkts av massiva budgetnedskärningar hos svenska moderbolaget, rapporterar spelsajten Kotaku. Redan förra året rapporterade Bloomberg att utvecklings-koncept inte var bra nog, varpå flera högre uppsatta tvingades lämna projektet. Och månaden därpå förflyttades utvecklingen av "Kotor" från Aspyr i Texas till Saber Interactive i Europa. Varken Sony eller Embracer har kommenterat spekulationerna. Sony har mejlat Kotaku och förklarat att trailern togs bort på grund av licensrättigheter, och att det är kutym.