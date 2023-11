Peter Jackson hintar om mer Beatles-musik

"Now and then" skrevs av John Lennon 1978 och den demo som han spelade in hemma i sin lägenhet i New York har förvandlats till en "riktig" Beatles-låt med hjälp av filmskaparen Peter Jacksons AI-teknik – samma teknik som han använde för Beatles-dokumentärserien "Get back".

Nu antyder "Sagan om ringen"-regissören att det skulle kunna finnas fler låtar i gömmorna. I en intervju med Sunday Times som refereras av Deadline berättar Jackson att han har filmsekvenser från "Get back" där The Beatles "riffar" i studion kring olika musikaliska idéer.

— Vi skulle kunna ta ett framträdande från "Get back", separera Johns och Georges röster och sedan låta Paul och Ringo exempelvis lägga till refräng eller harmonier. Det kan sluta med en anständig låt, men jag har inte haft några samtal med Paul om det ännu, säger Jackson och lägger till:

— Det är en "fanboy"-önskan, men absolut möjligt.

John Lennons änka Yoko Ono gav en kassettinspelning av "Now and then" till Paul McCartney redan 1994, och det var i Jacksons studio i Nya Zeeland som Lennons röst kunde separeras från pianot och andra bakgrundsljud på originalinspelningen.