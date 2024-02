James Bond-stjärnan död: "Vi är helt förkrossade"

Pamela Salem, som spelade "Miss Moneypenny" mot Sean Connery i James Bond-filmen "Never say never again" har dött, enligt hennes produktionsbolag, skriver The Sun.

– Vi är helt förkrossade över att behöva bekräfta vår kära vän och kollega Pamela Salem är död, säger produktionsbolaget Big Finish i ett uttalande.

Utöver att ha spelat i Bond-filmen så blev hon känd för sin roll i såpan East Enders, och hon har också haft roller i Cityakuten och Vita huset.

Pamela Salem föddes i Bombay, Indien 1944. De senaste åren har hon levt i Miami, USA.

Hon blev 80 år.