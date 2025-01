Det hände när TV4 tog in snusktanten Tina i Sveriges mästerkock

Spänn fast era säkerhetsbälten – för nu åker vi.

Andra avsnittet har visats av Sveriges mästerkock 2025 och jag kan inte annat än att hålla fast vid samma känsla jag haft redan från första avsnittet.

Sveriges mästerkock har alltid varit ett suveränt program då hela pitchen är så perfekt i sin enkelhet – man tävlar i matlagning. Alla människor har en relation till mat och tävling i tv är någonting vi alla är besatta i. Det spelar egentligen ingen roll om det är Olympiska spelen eller en jävla korvätartävling på Öland augusti 2024 (japp jag var där och kollade, stäm mig), så sitter man som fastklistrad.

Men när det kommer till just tv, i synnerhet reality, så vill vi människor gärna bli underhållna på lite fler sätt än att endast se vinst, förlust, blod svett och tårar.

Det första genidraget som TV4 gjorde kring just mästerkocken var att plocka in Per Morberg. Dramaten-geniet och känslomänniskan som även älskar mat, vin och jakt.

Per Morberg i Sveriges mästerkock. Bildkälla: TV4

Pers närvaro i Sveriges mästerkock var så pass underhållande att folket inte kunde se sig mätta. Klippet när han råkar skälla ut fel kille spred sig som en löpeld. När han gillade någonting skrevs det poesi, och när han ogillade någonting fick man hålla för ögonen.

Tina Nordströms intåg i Sveriges mästerkock 2025

Men en dag slutade Per och sedan dess har juryn bestått av talangfulla kockar och smakexperter med sträng röst men glimten i ögat.

Men precis som en god gryta kan sakna det där stinget så har det saknats HETTA. Det är gott men det är inte svingott. Det är bra men det är inte superduperbra.

I år kliver, hon som jag trodde var en vaniljpralin, in i juryn. Tina "Jättegott" Nordström. Och hon visar sig vara både gränslös, rolig, sträng och typ... ja men lite strösslad med någon form av BDSM-aura. En riktig jävla snusktant? Som är så pass kattig att hon egentligen inte kvalar in som tant?

Tina Nordström i Sveriges mästerkock 2025. Bildkälla: TV4

Tina är den Messiah vi väntat på sedan Per Morberg och avsnitt efter avsnitt går hon från klarhet till klarhet. Jag förstår inte ens hur hon vågade dra ett spritt språngande penis-skämt i TV4 med tanke på vad reaktionerna skulle bli.

Men å andra sidan, det hade Per Morberg också gjort utan att blinka.

Gränslösa, otroliga och älskvärda.

