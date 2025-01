När hade American Primeval premiär på Netflix?'

Miniserien ”American Primeval” släpptes i på Netflix den 9 januari 2025. Serien har sin grund i Mountain Meadows-massakern som var ett massmord på en grupp på över 100 fredliga nybyggare som färdades genom Utah på väg mot Kalifornien.

Bildkälla: Netflix

Attacken ägde rum i dalen Mountain Meadows och de enda överlevande var 17 barn under sex års ålder. Det hela genomfördes av lokala milismän tillsammans med en liten grupp Paiute-indianer den 11 september 1857.

Massakern ser dock ut att ha fungerat mest som grund till serien då man snabbt kastas in i en moders kamp för att lyckas hålla sig och sin son vid liv under sin resa för att ta sig till sonens far. På vägen träffar de Isaac som spelas av puddingen Taylor Kitsch.

Taylor Kitsch. Bildkälla: Andy Kropa/TT

Hur många avsnitt består American Primeval av?

American Primeval består av sex stycken avsnitt.

Rollista American Primeval – vilka skådespelare är med?

Taylor Kitsch

Betty Gilpin

Dane DeHaan

Shea Whigham

Jai Courtney

Preston Mota

Saura Lightfoot Leon

Joe Tippett

Derek Hinkey

Shawnee Pourier



Blir det en säsong 2 av American Primeval?

Det har ännu inte sagts ett knyst från Netflix huruvida serien kommer att få en andra säsong men enligt Forbes har seriens regissör och exekutive producent Peter Berg uttryckt intresse för att fortsätta historien med ytterligare ett kapitel.



Är American Primeval baserad på en sann historia?

American Primeval är en fiktiv serie som hämtat inspiration från verkliga händelser i amerikansk historia. Även några av karaktärerna har funnits på riktigt bland andra Jim Bridger, Brigham Young, Wild Bill Hickman med fler.

Bildkälla: Netflix

Serien handlar om ett av amerikansk historias råaste inslag under Utah-kriget 1857 där sammandrabbningarna mellan indianer, pionjärer, mormonsoldater och den amerikanska regeringen resulterade i flera blodbad.

