Labubu har tagit världen med storm efter att stjärnor som Rihanna, Kim Kardashian, Dua Lipa, och David Beckham setts med dockorna på stan och i sina sociala medier.
Labubu-dockorna, som från början var samlarobjekt för vuxna, har nu även blivit populära bland barn. Men för att lyckas lägga vantarna på en äkta Labubu från Pop Marts hemsida kan man behöva köa länge, då efterfrågan är stor.
Labubus kan innehålla farliga kemikalier
Därför har det nu börjat säljas fejk Labubus, även kallade Lafufus. Men dessa dockor, som ibland nästan är identiska med originalet, kan vara farliga.
Det har nämligen visat sig att de innehåller plaster och kemikalier som kan vara skadliga.
Här förbjuds Labubus
Under Värnamodagarna såldes "Labubu-dockor" i flera olika stånd. Men efter ett besök från Kemikalieinspektionen kommer försäljningen av samtliga dockor stoppas. Då de inte uppfyller kraven för att få säljas inom EU, vilket även Sveriges Radio rapporterat om.
Samtliga stånd där dockan har sålts i Värnamo har med omedelbar verkan fått stoppa försäljningen, säger Anders Wallin, vd för Värnamo City, till Värnamo Nyheter.