Förlåt Bonde söker fru-Sigrid – men du behöver höra det här

Hon ser ut som en sån där jävel som skulle passa lika bra på Nobelmiddagen som med ett bungyjumpsnöre runt foten. Smetar man in henne i hästbajs ser hon fortfarande ut att ha klass och finess. Och lukta gott.

Hon kastar sig runt under alla lekar men trots det så är alla bilder på henne helt perfekta. Detta medan en själv ser ut som en skelögd höna trots att man tagit bilden själv och lagt på 18 filter.

MEN precis som alla perfekta tjejer så lyckas hon ju springa in i den enda tjommen som inte ville ha henne – nämligen Filip Nilsson. Jag vet inte om Filip ramlat och slagit sig på gården men att dumpa detta väsen till människa förstår jag inte varför man gör.

Just därför skrek jag rakt ut när jag fick höra att hon ska vara med igen.

Bonde söker fru 2025 – Sigrid är tillbaka

När hon pratar med dem så smeker hon dem på benen, tar dem i armen som hon lägger över sin axel och släpar me dem när hon går iväg.

Sigrid – you do you honey. Och tack för den fantastiska tv-upplevelsen du ger oss.