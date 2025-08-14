Här får Måns Zelmerlöw kalla handen i Allsång på Skansen

Inför säsongens sista Allsång på Skansen så bjöds det på en väldigt saltig sketch med Pernilla Wahlgren i huvudrollen...

Nu är det slut med Allsång på Skansen. I alla fall för i år. Programledaren Pernilla Wahlgren deklarerade att hon kommer att köra SVT-succén även nästa år.

Tittarna har onekligen haft delade meningar om Pernillas insats som programledare. Hon har mötts av kritik för att hon har gästats av familjemedlemmar som sin bror Linus Wahlgren, haft sin ex-man Emilio Ingrosso i ett livesänt samtal samtidigt som hennes tidigare svåger Vito svängde loss på scen.

Pernilla Wahlgren är programledare för Allsång på Skansen. Bildkälla: Stella Pictures.

I sista avsnittet fick hon även besök av sin mamma Christina Schollin. Något som faktiskt resulterade i en anmälan till Granskningsnämnden.

"Är det verkligen OK att våra, medborgarnas medel, skall användas till att lansera familjen Wahlgren/Schollin/Ingrosso. Det är outhärdligt att tisdag efter tisdag se Pernilla Wahlgren själv sjunga de flesta låtarna med inslag av sin mor, sin nye make, sina syskon och sina barn. Att detta förekommer på de kommersiella kanalerna kan jag förstå, men skall det verkligen ske inom public service", skrev anmälan Eric och avslutade med en önskan "Byt ut programledaren i Allsången".

Annons

Syrliga piken till Måns Zelmerlöw

Innan Pernilla Wahlgren tog över Allsången har en serie kända svenskar suttit på det prestigefyllda uppdraget. Mest förknippad med rollen är kanske Lasse Berghagen, men år 2011 så tog Måns Zelmerlöw över. Något som blev en succé när det kom till tittarsiffrorna. Andra programledare som kört Allsången är Petra Marklund och Sanna Nielsen.

Pernilla och Måns vägar har korsats under många år, och de har bland annat bägge medverkat i TV4-succén Masked Singer. Men efter att Måns av sin ex-fru Ciara anklagades för att använda droger och ha varit våldsam så tonades hans medverkan ner. Måns förnekade att han skulle ha varit våldsam, och anmälan mot Måns lades ner. Däremot har han öppet berättat att han tagit droger.

Måns Zelmerlöw. Bildkälla: Anders Wiklund/TT Bild

Annons

Måns var nästan helt bortklippt från flera trailers som programmet la ut, och på deras sociala medier lös han med sin frånvaro.

När Allsång på Skansen under den sista veckan delade en video inför säsongsavslutningen så var det en sketch där Pernilla satt i logen och fick besök från tidigare Allsångs-programledare som önskade ta över hennes jobb – både Anders Lundin och Sanna Nielsen medverkade i den av tittarna uppskattade sketchen. Men en som inte var med på något hörn alls – det var Måns Zelmerlöw.