Tittarjubel efter stor förändring i Nyhetsmorgon: "På tiden"

Den stora förändringen i Nyhetsmorgon omfamnades genast av tittarna, som välkomnar beslutet.

Under sommaren har Nyhetsmorgon på TV4 rullat på med gäster och diskussioner om samhällsfenomen, trender och snackisar. Artister, kockar, sportprofiler, läkare och komiker har alla passerat revy under de varmare månaderna.

Ett nytt ansikte i rutan är programmets "sommardoktor" Jesper Salén. Den som tycker att han känns bekant är inte ute och cyklar – under 1990-talet gjorde han succé på vita duken med filmer som Kådisbellan, Pensionat Oskar och tv-serien Skilda världar. Han är även känd för sin roll i Ondskan, men år 2004 började han sadla om till läkare.

Mattias Kristiansson i Nyhetsmorgon

Men Salén är inte det enda som är nytt på fyran. Tidigare i veckan fick studion nämligen besök av kokboksförfattaren Mattias Kristiansson som är nischad på vegetarisk mat. Till sändningen hade han planerat något alldeles extra – nämligen en vegetarisk kräftskiva.

Vegatarisk kräftskiva i Nyhetsmorgon. Bildkälla: TV4

"Godmorgon! I dag håller Axel dig sällskap i rutan och Mattias Kristiansson bjuder på en riktig festmåltid: En vegetarisk kräftskiva", skrev Nymo i ett inlägg på Instagram.

Mattias själv kallar det för "kronskiva", en blinkning till den kronärtskocka han håller i famnen.

– Alla borde köra det i år, sa Mattias medan han donade i köket.

Tittarna jublar efter kronskiva i Nyhetsmorgon

Att det stod vegetariskt på menyn har nu fått tittarna att jubla. Några kommentarerar lyder:

"Kul med veganskt!!"

"Bästa Mattias! Älskar hans mat"

"Så kul att se Mattias i rutan igen!"

"Kul att få se Mattias hos er"

"Så kul med kronskiva, även för alla som inte gillar kräftor! Då kan man ändå vara med och fira högtiden!"

"Bästa Mattias och kul att växtbaserad mat får ta lite mer plats!"

"Mattias gör så himla goda grejer"

"Så inspirerande! Äntligen växtbaserat på Nyhetsmorgon!"

"Åh vad bra med vegansk mat. Heja dig Mattias och bra kockval NyMo."

"Det var på tiden!! Mer av fantastiska Mattias Kristiansson på Nyhetsmorgon!"

