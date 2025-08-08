Nyheter24
Nöje /Kultur /Djurplågeri

Dokustjärna plågade apa i sin källare – döms till fängelse

Publicerad: 8 aug. 2025, kl. 09:14
Uppdaterad: 8 aug. 2025, kl. 10:08
Tonia Haddox döms till fängelse
Tonia Haddox döms till fängelse efter att ha plågat djur i sin källare. Foto: Instagram

Dokusåpastjärnan döms nu till fängelse för att "under plågsamma förhållanden" ha hållit en schimpans fången i sin källare.

TT Nyhetsbyrån
Redaktör
Quetzala Mikko Blanco
Nöjesreporter

Ämne:

Djurplågeri

Tonia Haddix från Chimp crazy dömd till fängelse

I dokumentärserien Chimp crazy fick tittarna följa djurhandlaren Tonia Haddix som säger sig älska apor mer än sina egna barn. Nu har hon dömts till nära fyra års fängelse för att under plågsamma förhållanden ha hållit en schimpans fången i sin källare. 

Tonia Haddox
Tonia Haddox. Bildkälla: Warner Bros/TT Bild

I HBO-dokumentären från 2024 befinner sig Tonia Haddix i ständig strid med djurrättsorganisationen Peta och skyr inga medel för att få behålla sina "bebisar". Flera av djuren har synts i Hollywoodfilmer och reklamfilmer så långt tillbaka som 80-talet.

LÄS MER: BBC-profilen våldtog hundar – nu berättar hans fru

LÄS MER: Adam Britton våldtog, torterade och dödade hundar

Gömde schimpansen Tonka i sin källare

Den 55-åriga Haddix – som kallar sig "Schimpansernas Dolly Parton" – har nu dömts till 46 månader i fängelse för att ha hållit schimpansen Tonka gömd i sin källare och ljugit för myndigheterna om att Tonka var död, skriver LA Times.

"Nu när Tonia Haddix låsts in kommer hon själv att få smaka på det lidande som hon har åsamkat djur genom att stänga in dem i burar och beröva dem alla former av naturligt liv", säger Brittany Peet vid djurrättsorganisationen Peta i ett uttalande.

LÄS MER: Carolina Gynning anmäld efter videon på hundvalpen: "Fult och olagligt"

Kommentarer

