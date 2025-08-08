Dokustjärna plågade apa i sin källare – döms till fängelse

Dokusåpastjärnan döms nu till fängelse för att "under plågsamma förhållanden" ha hållit en schimpans fången i sin källare.

Tonia Haddix från Chimp crazy dömd till fängelse

I dokumentärserien Chimp crazy fick tittarna följa djurhandlaren Tonia Haddix som säger sig älska apor mer än sina egna barn. Nu har hon dömts till nära fyra års fängelse för att under plågsamma förhållanden ha hållit en schimpans fången i sin källare.



Tonia Haddox. Bildkälla: Warner Bros/TT Bild

I HBO-dokumentären från 2024 befinner sig Tonia Haddix i ständig strid med djurrättsorganisationen Peta och skyr inga medel för att få behålla sina "bebisar". Flera av djuren har synts i Hollywoodfilmer och reklamfilmer så långt tillbaka som 80-talet.

Gömde schimpansen Tonka i sin källare

Den 55-åriga Haddix – som kallar sig "Schimpansernas Dolly Parton" – har nu dömts till 46 månader i fängelse för att ha hållit schimpansen Tonka gömd i sin källare och ljugit för myndigheterna om att Tonka var död, skriver LA Times.