Sopranos-stjärnan hittade tavla värd 96 miljoner kronor

Sopranos-stjärnan Federico Castelluccio gjorde sitt livs affär när han slog till på en tavla som visade sig vara värd en enorm förmögenhet.

Sopranos är tv-serien som trollbundit publiken sedan premiären 1999. Under sex säsonger och totalt 86 avsnitt så fick tittarna lära känna maffiabossen Tony Soprano, hans färgstarka familj – både i form av hustrun Carmela och barnen, men givetvis också hans "andra familj" med bland andra Christopher Moltisanti, Silvio, Paulie och såklart Junior.

Federico Castelluccio samlar på konst

I andra säsongen gjorde en hänsynslös karaktär entré i form av Furio Giunta, som spelades av Federico Castelluccio.

Federico Castelluccio. Bildkälla: AP Photo/Stephen Chernin/TT Bild

Vad många kanske inte vet är att Castelluccio inte bara är skådespelare – han är nämligen också både konstnär och konsthandlare.

I en intervju med West 46th Mag har Castelluccio berättat mer detaljerat om hans okända sidoaffärer.

– Jag är målare. Men framförallt är jag en visuell konstnär.

Men det är inte det enda han är. Det visar sig nämligen att han har en riktig näsa för fynd.

Loppisfynd som var värda miljoner

Tidigare har Nyheter24 skrivit om riktiga lyckostar – turgubbar och turgummor som gjort sina livs klipp. Minns du till exempel Nancy i New York som hittade tallrikar av Pablo Picasso på en loppis?

Pablo Picasso 1968. Picasso räknas till en av världens främsta konstnärer. Bildkälla: AP/TT Bild

Nancy betalade 65 kronor för tallrikarna som hon köpte på Frälsningsarméns loppis. Nancy sålde sedan tallrikarna på en auktion och fick in över en halv miljon kronor. Pengar som hon sparat till sin dotters utbildning.

Nancy köpte fyra Pablo Picasso-tallrikar på loppis. En lönsam affär, skulle det visa sig. Foto: Instagram/Nancy Cavaliere

Nyheter24 har också rapporterat om den då 11-årige Mat Winter som var ett nyfiket barn som älskade att tillbringa tid vid den lokala soptippen för att leta efter vad han tyckte var skatter. En dag hittade han en gammal teckning, som han lät ligga i en byrålåda i många år. Först som vuxen beslöt han sig för att ta reda på mer om den märkliga bilden.

Jim Spencer på Rare Book Auctions tog emot teckningen för en närmare inspektion. Han kunde inte tro sina ögon.

"Jag öppnade paketet, tog bort bubbelplasten och stapplade bakåt av vördnad. Mina händer skakade när jag höll upp den mot ljuset. Pappret var precis rätt för perioden. Kvaliteten av etsningen var exceptionell – den går inte att beskriva med ord. Jag visste att det bara finns en person som kan ha gjort något som det här – den måste vara gjord av självaste Dürer", berättar Jim Spencer.

Etsningen av Albrecht Dürer såldes till en tysk samlare för 455 000 kronor.

11-årige Mat Winter var på soptippen när han fick syn på en väldigt speciell tavla som genast fångade hans intresse. Foto: Rare Books Auctions, Anders Wiklund/TT Bild

Sopranos-skådis köpte tavla av Giovanni Francesco Barbieri

Så, åter till Castelluccio och hans fynd. Under en resa till Tyskland så gjorde nämligen skådespelaren sitt livs affär.

– Jag och min flickvän gick in på vad vi trodde var en antikvitetsbutik, men det visade sig att det var ett auktionshus. Vid trappavsatsen som ledde upp till den andra våningen så stod flera tavlor mot varandra längs väggen. På väg ner så tog jag ut ett par tavlor och såg vad jag tror var ett större verk av Giovanni Francesco Barbieri. Jag ställde tillbaka tavlorna och Yvonne tittade konstigt på mig. Jag försökte vara tyst för managern stod längst ner vid trapporna, berättade Castelluccio.

En al fresco av Giovanni Francesco Barbieri inne på Villa Ludovisi i Rom. Bildkälla: AP Photo/Gregorio Borgia/TT Bild

Hade köpt Martyrdom of Saint Sebastian av Il Guercino

Tavlan hade felaktigt identifierats som ett verk från 1800-talet. Men Castelluccio visste att han fått korn på guld. En äkta Il Guercino. Han gjorde lite mer research innan han flög tillbaka till Tyskland och auktionshuset. Han la ett bud, och efter en budgivning så stod Castelluccio som ägare till ett 1600-tals mästerverk som skildrade helgonet Sebastians martyrdöd.

Det här är tavlan som Castelluccio köpte: Martyrdom of Saint Sebastian av Guercino. Bildkälla: Public domain, via Wikimedia Commons.

Castelluccio hostade upp en rejäl summa för tavlan – nämligen strax över 650 000. Utöver det så betalade han för frakt och att tavlan skulle restaureras. Slutnotan landade enligt Far Out Magazine på 1,3 miljoner kronor. En smart investering skulle det visa sig. För tavlan värderades senare till 96 miljoner kronor.