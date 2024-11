Nancy Cavaliere är New York-bon som kan ett och annat om second hand och vintage. Till vardags jagar hon kläder, accessoarer, porslin, möbler och konst i New Yorks många second hand-butiker. På sociala medier delar hon ofta med sig av sina bästa tips för att lyckas fynda, och Nancy vet vad hon pratar om.

I sin garderob har hon imponerande märkeskläder från designers som Chanel, Christian Dior, Gucci och Prada – allt fyndat till superlåga priser. Utöver det så får hennes tusentals följare hänga med när hon med budgetvänliga medel och metoder fixar om sin hyresrätt i Brooklyn där hon bor med sin man och deras dotter.

"Allt i mitt hem är från någon rik person som slängde ut det, så det betyder att jag är rik också", skriver Nancy skämtsamt i sin presentation på sin Threads.

Och på ett av hennes största fynd blev Nancy rik. Riktigt rik.

Nancy Cavaliere köpte tallrikar av Pablo Picasso på loppis i New York

Det är sommaren 2018 och det är varmt som tusan i New York. Nancy Cavaliere stannar till vid Frälsningsarméns loppis varje dag eftersom det är precis vid tågstationen. Utbudet har varit riktigt torrt den senaste tiden, så hon har inte köpt något på flera månader.

Hon strosar in i butiken och går ner mot heminredningsavdelningen, men hon hittar inget snyggt. Hon tittar förbi mansavdelningen, sedan över till klänningarna, sedan stannar hon till vid heminredningen igen.

Ett par svarta tallrikar fångar hennes uppmärksamhet. Eller nåja. Helt svarta är dom inte. På tallrikarna är det målade ansikten.

Nancy tänker att dom precis måste ha ställt fram tallrikarna.

"Jag tänker att de skulle vara otroliga till en dukning", skriver Nancy på Threads.

Hon vänder sedan på tallrikarna för att se om det är någon stämpel eller annan markering på dom.

"Jag svimmade nästan. Visst stod det inte Picasso?! VA?! Jag gick genast till kassan samtidigt som jag googlade på min telefon och tog mig därifrån fort med tallrikarna i säkerhet", skriver hon vidare.

Egentligen kostade tallrikarna 20 kronor styck, men Nancy fick rabatt, kanske eftersom hon köpte alla fyra. Totalt betalade hon 65 kronor för alla tallrikarna.

Nancys Picasso-tallrikar som hon köpte på en loppis i New York. Bildkälla: TikTok/casacavaliere

Nancy stoppar ner tallrikarna i sin väska. Nu tar hon inga chanser. Med den nyvunna informationen så anar hon att hon gjort ett riktigt fynd. Hon unnar sig en Uber hem.

"Nu har jag saker till ett värde av tusentals dollar i mina händer och jag tar inga chanser med New Yorks tunnelbana", skriver Nancy.

När hon är hemma börjar hon undersöka saken lite närmre. Hon ställer sig flera frågor:

"Hur kunde dom här Picasso-tallrikarna hamna på en secondhandbutik? Vem gav bort dom? Vem lämnade dom där? HUR HÄNDE DET HÄR?"

Pablo Picasso 1968. Picasso räknas till en av världens främsta konstnärer. Bildkälla: AP/TT Bild

Picasso inspekterar ett av sina verk. Bildkälla: AP/TT Bild

Nancy har ett par vänner inom konstbranschen, så hon skickar runt bilder på tallrikarna och frågar om de tror att tallrikarna är äkta.

"Inte en chans", skriver dom flesta.

Men en av Nancys vänner – Abigail "Abby" Bell – som då jobbar på det amerikanska lyxmöbelföretaget One Kings Lane – undersöker saken med företagets konstansvarige.

Abby hör av sig igen och säger att jo, tallrikarna ser äkta ut. Hon rekommenderar Nancy att kontakta de stora auktionshusen som Sotheby’s och Christie's. Sagt och gjort.

Nancy inleder kontakt med Sotheby’s, och de ber henne komma över med tallrikarna till deras kontor i New York.

"Några dagar senare tog jag en Uber och lämnade dom. Jag var så exalterad!! Jag menar herregud det här är verkligen århundrandets fynd!!", skriver Nancy.

Det bestäms att tallrikarna ska säljas på en speciell Pablo Picasso-auktion som skulle äga rum i december samma år.

Auktionen på Sotheby's – Nancys tallrikar säljs för otrolig summa

Dagen D är här. Nancys Picasso-tallrikar ska ut på auktion. Hon sitter på sitt kontor och äter lunch. Auktionen ska börja klockan 12.00, och hennes tallrikar är sist ut. Hon har inte berättat om det hela för så många då hon inte vill jinxa något.

Nancy följer auktionen via sin dator. Folk börjar buda. Och buda. Och buda.

"Dom budar och budar tills LAST CALL. Första tallriken säljer för 8 000 dollar och jag skriker, gråter och kräks. Nej men jag skakade och grät för det är galet, och det är mycket pengar för någon som växte upp fattig och kämpande", skriver Nancy på Threads.

Sotheby's arrangerar en speciell Pablo Picasso-auktion. Där säljs Nancys tallrikar. Bildkälla: AP Photo/Ellen Schmidt/TT Bild

Nancys Picasso-tallrikar. Bildkälla: TikTok/casacavaliere

Andra tallriken går för 10 000 dollar. Nancy är helt chockad och sitter på golvet och gråter medan hon skriver i sin familjechatt. Hon kan inte tro att det är sant.

Den sista tallriken går för 16 250 dollar. Nancy ligger på golvet på sitt kontor och kan inte röra sig. Tallrikarna såldes för totalt 35 000 dollar, eller cirka 380 000 svenska kronor med dagens valutakurs.

Efter att auktionhuset fått sin provision och Nancy har betalat alla skatter så hade Nancy tjänat 22 000 dollar, eller 239 000 kronor med dagens valutakurs. Så nästan en kvarts miljon på något som kostat henne under hundringen.

Picassos mästerverk Guernica är ett av hans mest kända. Tavlan hänger på museet Reina Sofia i Madrid. Bildkälla: AP Photo/Denis Doyle/TT Billd

Det gjorde Nancy för pengarna

Nancy skriver att hon än idag funderar över vem som lämnade in tallrikarna och varför. Om det var ett misstag?

"Jag vet verkligen inte. Allt jag vet är att universium av någon anledning gjorde så att jag var den som fann dom, och jag tar universum varje dag för att ha välsignat mig. Med pengarna hade jag möjlighet att investera, och förhoppningsvis när min dotter är äldre så kan jag skicka henne till college eller hjälpa henne med vad hon än behöver för att starta sitt liv", skriver Nancy på Threads.