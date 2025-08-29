Nyheter24 har svaren på de vanligaste frågorna som googlas om Sofia Rågenklint: Hennes pojkvän, äktenskapet med Patrik Isaksson, barn, om hon är sjuk och om hon är läkare.

Sofia Rågenklint ålder – hur gammal är hon?

Sofia Rågenklint föddes den 15 september 1974. Hösten 2025 fyller hon alltså 51 år, och år 2026 blir hon 52 år.

Sofia Rågenklint. Bildkälla: Stella Pictures.

Sofia Rågenklint mamma – vad heter hon?

När Sofia bara var 23 år gammal så dog hennes pappa plötsligt i en hjärtinfarkt. Under livet som följde så stod därför Sofia sin mamma Margaretha väldigt nära varandra. När mamman senare drabbades av obotlig lungcancer så greps Sofia av panik.

– Jag klarade inte av tanken på att mista även henne. Läkarna gav henne mellan tre månader och tre år att leva och jag gjorde allt för att finnas vid hennes sida. Dygnet runt, berättade Sofia för Hemmets Journal.

– Det var en bergochdalbana mellan himmel och helvete. Det är enormt frustrerande att se någon man älskar må så dåligt och inte kunna hjälpa. Det enda jag kunde göra var att finnas där, men hennes smärta kunde jag ju inte lindra, berättade Sofia i intervjun.

År 2019 dog Sofias mamma. Då rasade allt.

Har Sofia Rågenklint varit sjuk?

Efter mammans död så blev Sofia riktigt dålig.

– Jag orkade inte kämpa längre för att vara stark. Och jag klarade inte längre av att hålla skenet uppe. Jag fick inflammation i halva kroppen. Både knopp och kropp slutade att fungera. Minnet svek. Plötsligt började jag glömma saker, som barnens fritidsaktiviteter. Jag kunde inte hålla tråden i mina samtal och jag orkade inte ta telefonsamtal. Dessutom hade jag så ont i kroppen, har Sofia berättat för Hälsoliv.

Hon trodde aldrig att hon skulle komma tillbaka som programledare. Hon var utbränd. I en intervju med Katrineholms-Kuriren så har Sofia också berättat att hon som 15-åringar blev sjuk i en ätstörning.

– Jag har som sagt inte alltid varit så självsnäll i mitt liv och jag har behövt jobba en hel del med min självbild. I dag har jag lärt att acceptera mig själv med både mina styrkor och brister, berättade hon för tidningen.

Sofia Rågenklint Instagram – vad heter hon där?

På Instagram heter hon @sofia_ragenklint.

Har Sofia Rågenklint varit med i Fröken Sverige?

Ja, Sofia Rågenklint var kandidat för Dalarna 1999, har Femina rapporterat. Hon slutade på en tredje plats i tävlingen. Vann det året gjorde Fröken Jämtland Emma-Helena Nilsson.

Sofia Rågenklint längst till vänster i Fröken Sverige. I mitten ses vinnaren Emma-Helena Nilsson. Bildkälla: Michael Brannäs/TT Bild

Sofia Rågenklint pappa – vad heter han?

Sofia Rågenklints pappa hette Bosse Fransson. Han var medlem i dansbandet Drifters. För Hjärt och lungfonden har Sofia berättat om pappans sjukdom. Det började med hjärtflimmer när pappan var 40 år gammal. Han fick elkonvertering och mediciner.

"Sedan dog han i en hjärtinfarkt, när han bara var 52 år gammal. Det skedde på natten i vår sommarstuga. Själv var jag och campade med mina kompisar i Göteborg och jag kommer aldrig glömma samtalet med mamma. Det gick inte att ta in. Att han plötsligt var borta", berättade hon.

Sofia berättade också att läkarna två veckor hade konstaterat att medicinerna fungerade och att han var frisk nog för att få pacemaker.

"Jag minns att han ofta blev andfådd när vi gick på promenad och uppför trappor. Han kände tydligt när hjärtat inte slog som det skulle och blev såklart orolig av det. En mer livsglad person får man nog leta efter. Han lämnade ett enormt tomrum efter sig. Han lever dock vidare i mitt hjärta och jag kommer alltid att ha mina minnen. Jag kan fortfarande sörja att mina barn aldrig fick träffa honom men de har istället lärt känna honom genom mig", sa hon då.

Är Sofia Rågenklint läkare?

Nej, Sofia Rågenklint är inte läkare. När hon programleder Fråga doktorn i SVT så är har hon sällskap av läkaren Jens Persson.

Sofia Rågenklint är progrmaledare för Fråga doktorn. Bildkälla: Leif R Jansson/TT Bild

Är Sofia Rågenklint med i Kompani Svan?

Ja, Sofia Rågenklint är en av deltagarna i Kompani Svan. Andra deltagare i den fjärde säsongen är Cecilia Forss, Kristoffer Appelquist, Shanthi Rydwall Menon, Liam "Liamoo" Cacatian Thomassen, Hans Fahlén, Martin Björk, Tilda Törnqvist, Mackan Edlund och Julia Wiberg.

"Älskade (nästan) varje sekund", skrev Rågenklint på Instagram om äventyret.

Har Sofia Rågenklint barn?

Ja, Sofia Rågenklint har två barn tillsammans med Patrik Isaksson – sönerna Tim (född 2005) och Alexander (född 2007).

Killarna bor heltid med Sofia utanför Helsingborg, och Sofia älskar livet som mamma, och har för Hemmets journal berättat att hennes viktigaste roll i livet är att barnen ska känna sig trygga.

– Jag är otroligt stolt över alla våra barn. Deras värderingar och omtanke om andra. Människors lika värde, inte minst i dessa tider, har Sofia berättat för Hemmets Journal.

Var Sofia Rågenklint ihop med Patrik Isaksson?

Ja, år 2001 gifte sig Sofia Rågenklint och Patrik Isaksson med varandra. År 2003 separerade paret, och 2004 gick skilsmässan igenom. Men än var det inte över. Paret hittade tillbaka till varandra, och några år senare hittade dom tillbaka till varandra. Då flyttade de ihop i Dalarna, och fick sina söner.

Patrik Isaksson och Sofia Rågenklint. Bildkälla: Stella Pictures.

Hösten 2011 gick de skilda vägar för sista gången, har Femina rapporterat.

Sofia träffade då konstnären Jonas Nemeth som hon föll pladask för, och Patrik gifte sig senare med Linda Hedlund.

Jonas Nemeth och Sofia Rågenklint blev ett par efter att Sofia och Patrik gjort slut. Sofia och Jonas separerade år 2022. Bildkälla: Stella Pictures.

Relationen mellan Sofia och Patrik är bra.

– Patrik befinner sig ofta i turné och är mycket i Skåne. De (barnen, reds. anm) träffar honom regelbundet. Vi har en fungerande relation. Det var länge sedan vi skilde oss, berättade Sofia för Expressen Hälsoliv.

Sofia Rågenklint pojkvän – är hon ihop med någon?

Ja, de senaste två åren har Sofia Rågenklint varit ihop med sin "nya man". Efter att relationen med Jonas Nemeth tog slut så träffade Sofia en ny kille

– Vi har hållit ihop ett tag och vi är särbo. Han är lite yngre än mig och jobbar i en helt annan bransch. Han håller sig gärna undan offentlighetens ljus. Ny och ny förresten. Vår relation är inte så ny längre. Vi har väl snart varit tillsammans i två år, berättade hon i en intervju med Hemmets Journal i februari 2025.

På Instagram delar Sofia ofta bilder på sin nya kärlek.

"När min virvelvindshjärna går i spinn så står han alltid där – stadig, stöttande och trygg", skrev hon nyligen till en bild på sig själv med pojkvännen.



