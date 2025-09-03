Så mycket droger köpte Matthew Perry fyra dagar före sin död

"Ketamindrottningen" Jasveen Sangha sålde droger till Matthew Perry – nu riskerar hon 65 år i fängelse.

Jasveen Sangha, känd som ”Ketamindrottningen”, erkände på onsdagen att hon försåg "Vänner"-skådespelaren Matthew Perry med den dos av drogen ketamin som ledde till hans död.



Hon riskerar nu att dömas till ett fängelsestraff på 65 år.

Matthew Perry. Bildkälla: Willy Sanjuan/Invision/AP, File/TT Bild

Så mycket droger köpte Matthew Perry före sin död

Perry hittades död i sin pool i Los Angeles i oktober 2023 och vid obduktionen hittades spår av ketamin i blodet. Polisen inledde ett samarbete med flera andra myndigheter, bland andra myndigheten för narkotikatillsyn, för att ta reda på vad som ledde till den 54-årige stjärnans död.

Enligt åklagarna köpte Perry stora mängder ketamin från Sangha, 25 injektionsflaskor, fyra dagar före sin död.

”Ketamindrottningen” är den femte personen som erkänner delaktighet i Perrys död efter en överenskommelse med åklagarna.

Bland åhörarna i rätten på onsdagen fanns Matthew Perrys mor, Suzanne Perry, och hans styvfar, Keith Morrison.

Domen mot "Ketamindrottningen" faller i december.

Så levde Matthew Perry före sin död

Tidigare har Nyheter24 rapporterat om Matthew Perrys sista tid i livet.

I en intervju två månader efter Perrys död så berättade hans tidigare kollega Jennifer Aniston om sina sista samtal med Matthew Perry.

– Han var lycklig. Han var hälsosam. Han hade slutat röka. Han höll på komma i form. Han var lycklig – det är allt jag vet. Jag skrev med honom den här morgonen. Roliga Matty. Han hade inte ont. Han kämpade inte. Han var lycklig. Jag vill att folk ska veta att han var väldigt hälsosam, sa hon till Variety.

Matthew Perrys mest kända roll var som Chandler Bing i Vänner. Bildkälla: Stella Pictures.

Men det var långt ifrån sanningen.

I obduktionsprotokollet berättade en person i Perrys närhet att Perry var nykter och drogfri i 19 månader före sin död. Men i mitten av december 2023 framkom det uppgifter från källor att Perry i själva verket aldrig hade slutat knarka.

– Han ljög för alla om att vara drogfri. Han var aldrig det. Det är väldigt sorgligt. Den största lögnen var förmodligen mot sig själv, berättade en källa till Mirror.



Matthew Perry var "aldrig nykter och drogfri". Bildkälla: Stella Pictures.