Allt du vill veta om den nya skräckfilmen The Conjuring: Last Rites. Rollista, handling, trailer, premiär, i vilken ordning man ska se filmerna och om den är baserad på en sann historia.

The Conjuring: Last Rites premiär – när går den upp på bio?

The Conjuring: Last Rites har premiär på bio i Sverige den 5 september 2025.

The Conjuring: Last Rites har premiär den 5 september. Bildkälla: Warner Bros. Pictures via AP/TT BIld

The Conjuring: Last Rites handling – finns det en trailer?

Året är 1986 och det äkta paret Ed och Lorraine Warren tar sig an sin sista utmaning. De besöker familjen Smurl vars hem i Pennsylvania är hemsökt.

Trailern som släpptes i juli 2025 har redan 20 miljoner streams på YouTube, och i kommentarsfältet är publiken väldigt förväntansfull.

"Deras kemi är vad som får mig att återkomma"," Jag kan inte hantera det här, jag vill inte att den här eran ska ta slut" och "Gåshud" är några reaktioner.

The Conjuring skådespelare – vilka är med?

I vanlig ordning ser vi Vera Farmiga som Lorraine Warren och Patrick Wilson som Ed Warren.

Andra roller är enligt Imdb:

Elliot Cowan som Jack Smurl

Ben Hardy som Tony Spera

Beau Gadsdon som Dawn Smurl

John Brotherton som Brad Hamilton

Paret Ed och Lorraine Warren spelas av Vera Farmiga och Patrick Wilson. Bildkälla: Warner Bros. Pictures via AP/TT BIld

The Conjuring ordning – vilken film ska man se först?

Totalt finns det nio filmer i Conjuring-universumet, och det är där vi bland annat fått bekanta oss mer med den kusliga dockan Annabelle och nunnan från The Nun.

Åsikterna går ibland isär kring huruvida The Curse of La Llorona ska räknas till Conjuring-unviersumet. Det som binder den filmen samman med dom andra är att fader Perez och dockan Annabelle dyker upp i filmen, men Conjuring-producenten Peter Safran har sagt att The Curse of La Llorona inte ska räknas till Conjuring-universumet, har Games Radar skrivit.

Enligt Nordic IGN så är det här ordningen som gäller om du vill se dom i händelsekronologisk ordning:

1. The Nun (2018)

2. Annabelle: Creation (2017)

3. The Nun 2 (2023)

4. Annabelle (2014)

5. The Conjuring (2013)

6. Annabelle Comes Home (2019)

7. The Curse of La Llorona (2019)*

8. The Conjuring 2 (2016)

9. The Conjuring: The Devil Made Me Do It (2021)

10. The Conjuring: Last Rites (2025)

*Räknas inte till Conjuring-universumet.

Vill du enbart se The Conjuring-filmerna så är det följande ordning som gäller:

1. The Conjuring (2013)

2. The Conjuring 2 (2016)

3. The Conjuring: The Devil Made Me Do It (2021)

4. The Conjuring: Last Rites (2025)

Kommer det en femte The Conjuring-film?

Nej, The Conjuring: Last Rites är den sista filmen i serien, har bland annat filmtidningen Deadline rapporterat.

Vera Farmiga i The Conjuring: Last Rites. Bildkälla: Warner Bros. Pictures via AP/TT BIld

Är Last Rites baserad på en sann historia?

Ja, The Conjuring: Last Rites är baserad på en sann historia. 1986 så hävdade Jack och Janet Smurl att en demon plågat deras familj i ett års tid, har People rapporterat.

Den riktiga Lorraine Warren, som Conjuring-filmerna är baserade på. Bildkälla: Chris Pizzello/Invision/AP/TT Bild

De första åren i huset var lugna, men kring mitten av 1980-talet började familjen höra allt från blodgurglande skrik, känna konstiga lukter och se sina döttrar knuffas ner från trappor. Jack, pappan i hushållet, hävdade också att en demon utnyttjat honom sexuellt, har People rapporterat.

Två misslyckade exorcist-riter ägde rum hemma hos familjen Smurl, innan paret Warren gav sig på att försöka rensa huset på demoniska krafter. Paret Warrens slutsats blev att familjen Smurls hem hade intagits av en äldre kvinna, en ung våldsbenägen kvinna, en man som dött i huset och en demon, skriver People.

– Vi har vetat om caset under en lång tid. Sedan har manusförfattaren lekt med hur det påverkar familjen och vad som pågår i familjens liv. Det är där vi kan jobba på teatraliteten. Vi gör inte en dokumentär, har exekutiva producenten Peter Safran sagt till Entertainment Weekly, har People rapporterat.