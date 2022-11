Danska skräckfilmen "Speak no evil" chockar publiken: "Går inte att titta"

Den danska skräckfilmen "Speak no evil" är regisserad av Christian Tafdrup, och i rollerna ser vi Morten Burian som Bjørn, Sidsel Siem Koch som Louise, Fedja van Huêt som Patrick, Karina Smulders som Karin och Liva Forsberg som Agnes. Liva Forsberg såg vi senast i den uppmärksammade serien "Kastanjemannen".

"Speak no evil" handlar om en dansk familj som utgörs av paret Bjørn och Louise och deras dotter Agnes.

Under en resa till Italien träffar de på en holländsk familj, och de bestämmer sig för att det vore trevligt att besöka dom under en weekend...

"Speak no evil" är den danska skräckfilmen som skrämmer slag på biobesökarna. Bildkälla: Pressbild

Recension av "Speak no evil"

Fredag den 18 november går "Speak no evil" upp på de svenska biograferna – och biobesökarna får nog stålsätta sig.

Recensionerna av filmen har börjat trilla in, och filmtidningen Variety kallar "Speak no evil" för en "skicklig och obehaglig film", och Mashable skriver att tittaren "sugs in i terror och spänning".

New York Times skriver att "filmen glider från skruvad till ondsint till helt chockerande".

"Speak no evil" har väckt starka reaktioner. Bildkälla: Pressbild

På filmsajten Imdb.com har "Speak no evil" i skrivande stund ett betyg på 6,6. Filmen delar onekligen publiken – vissa skriver att det är ett mästerverk och andra menar att det är det värsta dom har sett.

"Ord kan inte beskriva hur dåligt jag mådde av den här filmen", skriver en tittare. Bildkälla: Pressbild

Tittarna beskriver sin chock på Imdb: "Den skrämde skiten ur mig"

Några reaktioner och recensioner av "Speak no evil" på Imdb lyder:

"Ord kan inte beskriva hur dåligt jag mådde av den här filmen"

"De sista 30 minuterna av filmen var obehagliga, och nästan omöjliga att titta på".

"Jag är så bortom livrädd efter att ha sett klart den här filmen. Den skrämde skiten ur mig på ett obehagligt sätt".

"Kolla inte på den här filmen för du kommer att må fruktansvärt. Men också: det är ett mästerverk. Om du har psykiska problem så rekommenderar jag dig att inte se den".

"Gud. Jag kan inte varna tillräckligt mycket för den här filmen. Se den på egen risk. Men helvete – det här är första filmen på väldigt länge som fick mig att krypa ihop och rygga tillbaka"



"Du kommer förmodligen skrika på bioduken för du kan inte tro på vad du ser, men i slutändan är du hjälplös och kan inte göra något åt det fruktansvärda du bevittnar".