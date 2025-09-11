Allt om Gudrun Sjödén: Familj, kläder och granskningen

Gudrun Sjödén är en svensk designer. Nyheter24 reder ut några vanliga frågor som googlas om Sjödén.

Gudrun Sjödén ålder – hur gammal är hon?

Gudrun Sjödén föddes den 5 juni 1941, vilket innebär att hon fyller 85 år under sommaren 2026.

Gudrun Sjödén familj – växte hon upp i Katrineholm?

Gudrun Sjödén växte upp på landsbygden i Julita som är beläget utanför Katrineholm i Södermanland.

– Mina föräldrar var bönder och vi är sex syskon. Hemma hade jag uppdraget att hämta in ved och bära in en spann mjölk. Och jag har vuxit upp med djur, har hon berättat för DN tidigare.

Hur länge har Gudrun Sjödén designat kläder?

Intresset för kläder, att sy och att måla kom tidigt för Gudrun Sjödén. Faktum är att hon, redan som 17-åring, sökte till Konstfack i Stockholm. Detta med hjälp av en konstnär som bodde i trakten och som hjälpte henne att sätta ihop en portfolio.

– Klart att mina föräldrar tyckte jag skulle ta studenten först, men jag visste vad jag ville. Jag har en tvåsidig begåvning, det konstnärliga men också det matematiska. Är nog född sån, har hon sagt till Vasakronan.

Gudrun Sjödén sökte till Konstfack och etablerade senare det egna varumärket. Foto: Claudio Bresciani/TT

Efter utbildningen tog Sjödén anställning på Ivar Wahl AB, innan hon grundade varumärket "Gudrun Sjödén" år 1974. Två år senare slog kläddesignern upp sin första butik på Regeringsgatan i Stockholm, uppger företaget själva på den egna hemsidan.

År 2024 firade Gudrun Sjödén 50 år av design.

"Sedan 1974 har Gudrun Sjödén förtrollat världen med sina färgsprakande ränder och djärva mönsterblandningar. Funktionell, unik och tidlös design för alla åldrar. 50 år av kreativt skapande – 50 år av historia. Under jubiléet kommer vi årtionde för årtionde släppa flera berättelser om Gudruns konstnärliga och händelserika resa. Från hennes första steg som företagsam till den globala spridningen av Gudrun Sjödéns unika design", skrev de på sajten då.

Foto: Dan Hansson/SvD/TT

Anklagades Gudrun Sjödén för kränkande beteende?

Under våren 2022 publicerade Expressen en granskning där ett 20-tal anställda vid modeföretaget vittnade om mobbning, hot, kränkningar och rasism.

– Man kunde bli kallad fet av Gudrun eller få höra ”tur att jag har gjort den här klänningen i en så stor storlek att du kommer kunna ha den”, berättade till exempel en mångårig medarbetare för tidningen.

Till en mellanchef på företaget ska hon också ha sagt "eftersom du är svart kan jag inte läsa av ditt ansikte" och bett denne att ha en "tydligare mimik" – något Sjödén också medgav att hon sagt. Samtidigt anklagades hon också för att ha använt n-ordet, men det förnekade hon i en intervju med Expressen.

– Det där känner jag absolut inte igen.

Gudrun Sjödéns företag granskades av Expressen år 2022. Foto: Malin Hoelstad/SvD/TT

Senare genomförde Arbetsmiljöverket, med anledning av granskningen, en inspektion där man kunde konstatera att modeföretaget inte i tillräcklig utsträckning ”undersökt de fysiska, organisatoriska och sociala arbetsförhållandena i verksamheten och bedömt riskerna för att arbetstagarna ska drabbas av ohälsa och olycksfall i arbetet", enligt Vi.

Till tidningen sa hon, i februari 2023, följande:

– Jag har varit i branschen i 50 år, det är klart att jag har gjort mängder av misstag. Det räcker med ett om året så är det 50 misstag. Man kan till exempel råka säga något rakt ut och inte tänka på exakt hur man formulerar sig. Jag har kanske varit omedveten och trott att det är en självklarhet att alla är lika mycket värda, oavsett vad man kallar någon.

Var bor Gudrun Sjödén i dag?

Efter granskningen i Expressen flyttade Gudrun Sjödén till New York, USA.

"Jag flyttar till New York och Grand Street i Soho där jag skaffat en stor härlig lägenhet där jag kommer verka som freelancer. Orsaken är alla tunga månader sedan Expressens mediaattack i april. Nu vänder jag blad - som det heter - och går vidare från en annan horisont. Spännande och skrämmande?!?", skrev designern på Instagram då.

För tidningen Vi angav Sjödén, i början av 2023, både New York och Stockholm som boendeort.

Har Gudrun Sjödén make eller partner?

År 1960 gifte sig Gudrun Sjödén med fotografen Björn Sjödén, enligt Senioren. Paret var gifta fram till Björns bortgång år 2016.

Huruvida Sjödén har någon partner i dag är oklart.

Har Gudrun Sjöden barn?

Tillsammans med Björn Sjödén fick Gudrun Sjödén ett barn: sonen Tobias, född 1964, uppger Senioren.