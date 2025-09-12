Julia Dufvenius och Christopher Wollter medverkade i SVT:s Det sitter i väggarna samma vecka som de släppte sin omdebatterade bok om Christophers sexmissbruk. SVT var helt ovetande om parets strategi att lansera boken simultant.

59 minuter. Så länge pågick avsnittet där SVT-programmet Det sitter i väggarna besökte skådespelarna Julia Dufvenius och Christopher Wollter i deras speciella stenhus på Östermalm där paret bor.

I avsnittet, som sändes den 7 september, så pratar det äkta paret också om att de "om 100 år kanske själva får vara med i en bok".

– Definitivt, fast vi är inte så dramatiska av oss, säger Julia Dufvenius i programmet.

Christopher Wollter och Julia Dufvenius i Det sitter i väggarna på SVT. Bildkälla: SVT

Men fyra dagar före att Det sitter i väggarna sändes så berättade Julia Dufvenius och Christopher Wollter att de i fyra års tid skrivit på en bok om makens otrohet och sexmissbruk.

"Vad är sexmissbruk, finns det ens? Finns rätt hjälp att få? Vad är att vara stark? Tror jag på förlåtelse? Kan djupa sår läkas? Kan brutal ärlighet och hårt arbete vara vägen? Vågade jag prova? JA! Nu hoppar vi Christopher Wollter", skrev Julia Dufvenius på Instagram.

Paret mötte oändligt med stöd i kommentarsfältet från bland andra Sonja Aldén, Dragomir Mrsic, Ann Söderlund, Eva Röse och Frida Boisen. Men när de gästade Fredrik Skavlans talkshow så mötte de mothugg från entreprenören Isabella Löwengrip som likställde sexmissbruk med elallergi.

Krönikören Cecilia Hagen riktade även en känga mot att paret medverkade i Det sitter i väggarna samma vecka.

"Hur det kom sig att de lyckades få visa upp sitt hem i "Det sitter i väggarna" i samma veva och det utan minsta antydan om otrohetsaffärer och bedragna hustrur och annat kittlande, det kan ha varit en ren slump. Eller inte och man upphör aldrig att förvånas", skrev Hagen i Expressen.

Christopher Wollter och Julia Dufvenius i SVT:s Det sitter i väggarna. Bildkälla: SVT

Det sitter i väggarna anmäls efter Wollters otrohetsskandal mot Dufvenius

Nu kan Nyheter24 avslöja att Det sitter i väggarna har anmälts till Granskningsnämnden av en besviken tittare.

"I programmet visades ett känt pars hem. Några dagar tidigare hade paret släppt en ny bok som redan fått medial uppmärksamhet. Genom att ge dem utrymme att visa upp sitt hem i SVT, utan att kritiskt problematisera eller markera mot kopplingen till deras boklansering, framstår inslaget som ett sätt att marknadsföra deras kommersiella produkt. Det finns tom ett citat i slutet på avsnittet där de säger att något i stil med "kanske vi är med i bok om 100 år". Detta kan enligt min mening utgöra otillbörligt gynnande av kommersiella intressen, vilket strider mot reglerna i radio- och tv-lagen. Jag önskar därför att Granskningsnämnden granskar om inslaget innebär ett brott mot förbudet mot reklam och otillbörligt gynnande i public service", skriver anmälaren Erik.

Christopher Wollter och Julia Dufvenius. Bildkälla: Robert Eklund/TT Bild

SVT svarar: "Inte haft vetskap eller tillfrågats"

Micael Lekberg är utbudsansvarig på SVT. Till Nyheter24 säger han att Det sitter i väggarna är ett program som berättar historien om ett hus, och han poängterar också att Julia Dufvenius och Christopher Wollter inte är programledare eller företrädare för SVT – det är Rickard Thunér och Erika Åberg.

"Vår bedömning är att det kan finnas ett visst gynnande för personer som medverkar i "Det sitter i väggarna " och andra SVT-program där kända och okända personer medverkar i olika sammanhang, men utanför gränsen för otillbörligt gynnande. I det här fallet har SVT inte haft vetskap eller tillfrågats om parets inlägg om boklansering dagarna före publicering av episoden där Dufvenius/Wollter medverkar", skriver Lekberg till Nyheter24