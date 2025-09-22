Magnus Uggla ifrågasätts efter beteendet på kändisfesten

Magnus Uggla går inte ofta på kändisfester – men nu har han hunnit med två galapremiärer på samma vecka. Och hans beteende har väckt reaktioner hos dottern Agnes.

Magnus Uggla har befunnit sig i rampljuset i 50 år – faktiskt så är han i år aktuell med sin liveshow där han firar fem decennier som artist.

1989 släppte Uggla låten Jag mår illa som blev en av hans mest kända – och där riktade han en känga mot den svenska kändiseliten. I texten droppar Uggla namn som Emilio Ingrosso, Pernilla Wahlgren, Björn Borg och Jannike, Lotta Engberg, festfixaren Micael Bindefeld och Sofia Wistam som då var gift med Orup.

Att smajla på röda mattan har kanske aldrig varit Ugglas melodi – l Jag mår illa sjunger han: "Där vimlar vokalister, skådisar, artister – som älskar visa upp sitt fula flin".

Magnus Uggla duckade fotograferna

Så när det vankas röda mattan-premiärer så brukar Magnus Uggla enligt egen utsago göra allt han kan för att försöka fly undan fotografer och journalister som är redo att ta mingelbilder. I podden Uggla & Uggla som han har tillsammans med sin dotter Agnes Uggla så berättar Magnus att han i veckan varit på hela två galapremiärer.

– Det är helt sjukt, säger Magnus om det faktum att han gått på kändisfester.

På frågan om han klätt upp sig så svarar han nej, och när Agnes undrar om han fotats så svarar Magnus att det har han inte heller.

– Jag är ju fenomenal på att smita förbi dom här kameramänniskorna. Nu för tiden är det så proffsigt gjort, det är ju en fond man ställer sig mot. Det fanns ju inte förut. Men det tog jag mig förbi. Vi skulle se Joyride den här Per Gessle, Roxette-musikalen. Då lyckades jag via en kompis som jobbar på Chinateatern ta mig förbi den (fonden, reds. anm), säger Magnus.

Magnus och Agnes Uggla på en mingelbild ihop – något som inte hör till vanligheterna. Bildkälla: Fredrik Sandberg/TT Bild

Agnes Uggla reagerar direkt på sin pappas beteende.

– Men dom blir ganska upprörda när man gör sådär har jag märkt. Det är det som är valutan. "Vi har bjudit dig på det här, och det enda det kostar är att du ställer dig och är med på bild". Och du vill ha kakan och äta den, säger Agnes Uggla till sin pappa.

– Nu ska du inte ge mig dåligt samvete men alltså jag gjorde det här med producentens goda minne, för han som är producent för Joyride är också producent för min show, säger Magnus.

Agnes säger att hon själv upplevt att stämningen inte blivit den bästa när hon själv försökt göra så och undvika kamerorna.

– Dom har liksom stått nästan som såna här väktare och blockat smitvägar. Lite sträng, innan man får gå in och ha kul, säger Agnes.

– Jag tror i och för sig att dom som är med i det här programmet Spelet på SVT tycker det är härligt att bli fotade och få vara med på bild, säger Magnus Uggla.

Agnes tycker att det ska vara valfritt att vara med på bild eller inte, och får medhåll av sin pappa.

– Man skäms när man blir ertappad när man försöker smita förbi ett "photo-op" och blir ertappad av fotoväktarna liksom, säger Agnes