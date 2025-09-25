Nyheter24
Annons
Nöje /Kultur

Brittiske folkmusikern Danny Thompson död – blev 86 år

Publicerad: 25 sep. 2025, kl. 09:48
Uppdaterad: 25 sep. 2025, kl. 10:22
Danny Thompson (andra personen från vänster i bakre raden) har avlidit. Foto: Stella Pictures

Jazz- och folkmusikern Danny Thompson har avlidit, 86 år gammal, uppger brittiska medier. Den engelske basisten var en av grundarna av den inflytelserika gruppen Pentangle.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

År 1967 var Danny Thompson med om att bilda Pentangle, en akustisk grupp som blandade engelska folksånger med jazz, blues och rock. Kvintetten kom att bli väldigt inflytelserik för en då helt ny musikstil där musik från olika genrer fusionerades för att skapa något nytt.

Men efter sex år splittrades Pentangle och Danny Thompson fortsatte som soloartist och spelade sin bas på inspelningar med en rad olika artister.

Han samarbetade bland annat med jazzmusiker som Sonny Rollins och Ronnie Scott samt folkmusikern Tim Buckley och rockartister med Kate Bush och Billy Bragg i spetsen.

Först 1987 släppte Danny Thompson det första av fyra soloalbum han spelade in.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
11:18
Nöje
/ Kultur

Bokmässan invigd – efter Gazabråket

Idag
09:48
Nöje
/ Kultur

Brittiske folkmusikern Danny Thompson död – blev 86 år

Idag
09:18
Nöje
/ Kultur

Stjärnans protest – ”oense” med AppleTv+

Idag
08:42
Nöje
/ Kultur

Nyhetsbyrårer kräver tillgång till Gaza

Idag
08:06
Nöje
/ Kultur

Ukrainsk teaterboom visar sidor av kriget

Idag
07:29
Nöje
/ Kultur

The Hunting Wives: Rollista med skådespelare och avsnitt

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons