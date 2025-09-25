Brittiske folkmusikern Danny Thompson död – blev 86 år

Jazz- och folkmusikern Danny Thompson har avlidit, 86 år gammal, uppger brittiska medier. Den engelske basisten var en av grundarna av den inflytelserika gruppen Pentangle.

År 1967 var Danny Thompson med om att bilda Pentangle, en akustisk grupp som blandade engelska folksånger med jazz, blues och rock. Kvintetten kom att bli väldigt inflytelserik för en då helt ny musikstil där musik från olika genrer fusionerades för att skapa något nytt.

Men efter sex år splittrades Pentangle och Danny Thompson fortsatte som soloartist och spelade sin bas på inspelningar med en rad olika artister.

Han samarbetade bland annat med jazzmusiker som Sonny Rollins och Ronnie Scott samt folkmusikern Tim Buckley och rockartister med Kate Bush och Billy Bragg i spetsen.