Författaren Nils Uddenberg död – blev 87 år

Augustvinnaren, läkaren och författaren Nils Uddenberg är död, uppger SVT.

Nils Uddenberg, docent i psykiatri och empirisk livsåskådningsforskning, blev känd framför allt för sina populärvetenskapliga böcker, inte minst sin biologihistoria ”Idéer om livet”, för vilken han fick Augustpriset för årets bästa fackbok 2003.

Nils Uddenberg död – blev 87 år

Bland hans många titlar finns också biografier över Gustaf Retzius och Sven Hedin. Han mest populära bok blev dock ”Gubbe med katt” – en personlig skildring om katten Kissen, en herrelös katt som flyttade in hans hus och blev hans vän.

Bokförlaget Stolpe uppger att man nästa år ger ut Nils Uddenbergs allra sista bok ”Polarfararen”, en biografi över Adolf Erik Nordenskiöld, under 2026.