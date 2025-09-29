Nyheter24
Annons
Nöje /Kultur /SVT

Författaren Nils Uddenberg död – blev 87 år

Publicerad: 29 sep. 2025, kl. 10:22
Uppdaterad: 29 sep. 2025, kl. 10:32
Läkaren och författaren Nils Uddenberg har avlidit. Foto: Jessica Gow/TT

Augustvinnaren, läkaren och författaren Nils Uddenberg är död, uppger SVT.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Ämne:

SVT

Nils Uddenberg, docent i psykiatri och empirisk livsåskådningsforskning, blev känd framför allt för sina populärvetenskapliga böcker, inte minst sin biologihistoria ”Idéer om livet”, för vilken han fick Augustpriset för årets bästa fackbok 2003.

LÄS MER: Misstänkt farligt föremål i Kungsbacka – boende utryms

Nils Uddenberg död – blev 87 år

Bland hans många titlar finns också biografier över Gustaf Retzius och Sven Hedin. Han mest populära bok blev dock ”Gubbe med katt” – en personlig skildring om katten Kissen, en herrelös katt som flyttade in hans hus och blev hans vän.

Bokförlaget Stolpe uppger att man nästa år ger ut Nils Uddenbergs allra sista bok ”Polarfararen”, en biografi över Adolf Erik Nordenskiöld, under 2026.

Nils Uddenberg blev 87 år. 

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
10:22
Nöje
/ Kultur

Författaren Nils Uddenberg död – blev 87 år

Idag
08:14
Nöje
/ Kultur

Alexis Wright: Vi behöver träna hjärnan

Idag
07:18
Nöje
/ Kultur

Henrik Schyffert regisserar pjäs om teaterliv

Idag
06:48
Nöje
/ Kultur

Besökssuccé för Bokmässan

Idag
04:14
Nöje
/ Kultur

Bad Bunny till Super Bowl – efter Trump-kängan

Idag
02:38
Nöje
/ Kultur

Dolly Parton opereras – skjuter upp konserter

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons