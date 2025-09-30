Danmark: Vi röstar inte ut Israel ur ESC

Danmark tänker inte rösta nej till Israels medverkan i Eurovision Song Contest, meddelar DR.

I november röstar Europeiska radio- och tv-unionens (EBU) 68 medlemsbolag om Israel får medverka i tävlingen.

Bakgrunden är att tv-bolag i bland annat Nederländerna, Spanien, Island, Slovenien och Irland har hotat med att bojkotta tävlingen om Israel tillåts delta, med hänvisning till kriget i Gaza.

"Så länge de följer reglerna”

Danmark har tidigare meddelat att man inte tänker bojkotta tävlingen, och nu kommer beskedet att man inte tänker rösta för att Israel ska uteslutas ur tävlingen.

”DR ställer sig bakom ESC som en kulturell och europeisk tilldragelse som har enat nationer genom musik sedan 1956. Därför tänker vi inte rösta för att någon EBU-medlem ska bort från konkurrensen, så länge de följer reglerna”, skriver Gustav Lützhøft, programchef för DR:s kultur-, debatt- och musikredaktion i ett uttalande som Ritzau har tagit del av.