Den brittiska författaren Jilly Cooper har avlidit, 88 år gammal. Under många årtionden var hon en pålitlig bästsäljare inom romansfacket – vilket avfärdades som ”tantsnusk” i Sverige.

Jilly Cooper avled på söndagen efter en fallolycka, uppger hennes förlag i ett uttalande till brittiska medier.

”Hennes oväntade död kommer som en fullständig chock för oss. Vi är så stolta över allt hon åstadkom i sitt liv”, säger hennes barn i uttalandet.

Jilly Cooper hade fått ett uppsving det senaste året sedan en ny tv-version av ”Rivalerna”, en av hennes mest kända böcker visats på strömningstjänsten Disney+. En andra säsong är redan inspelad.

Skrev bästsäljande "tantsnusk"

Författaren hade sin storhetstid från 1980-talet och flera årtionden framåt med sina böcker som ofta utspelades i glamorösa miljöer och innehöll mycket intriger och sex i handlingen.

Förutom ”Rivaler”, som utspelas i mediebranschen, blev böcker som ”Ryttare” och ”Mannen som gjorde de äkta männen svartsjuka" bästsäljare även i Sverige, även om genren här avfärdades som tantsnusk – ett uttryckt myntat av Jan Myrdal.

Jilly Cooper började som kolumnist i brittiska tidningar innan hon gick över till att helt skriva skönlitterärt på 1980-talet. 2024 adlades hon av kung Charles till dame Jilly Cooper.