Känd musikalartist död – blev 47 år

Den omtyckta Lewis blev 47 år gammal.

Den australienska West End-stjärnan Ben Lewis har gått bort.

Lewis, som bland annat är känd för att ha spelat huvudrollen i Fantomen på operan, dog efter att ha fått diagnosen tarmcancer i februari 2024.

Den australiske tv-profilen Todd Woodbridge delade den tragiska nyheten på Instagram.

"Ben var en stjärna på scenen som Phantom in Love Never Dies och In Phantom of the Opera i West End... ännu viktigare var han en av de fantastiska människorna, rolig, omtänksam och en underbar mentor för alla människor han arbetar med."