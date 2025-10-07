Nyheter24
Nöje /Kultur

Känd musikalartist död – blev 47 år

Publicerad: 7 okt. 2025, kl. 11:58
Ben Lewis
Den australienska stjärnan har gått bort. Foto: woodbridge.todd/Instagram

Den omtyckta Lewis blev 47 år gammal.

Gabriella Bark
Gabriella Bark,
Nöjeschef

Den australienska West End-stjärnan Ben Lewis har gått bort. 

Lewis, som bland annat är känd för att ha spelat huvudrollen i Fantomen på operan, dog efter att ha fått diagnosen tarmcancer i februari 2024. 

Den australiske tv-profilen Todd Woodbridge delade den tragiska nyheten på Instagram. 

"Ben var en stjärna på scenen som Phantom in Love Never Dies och In Phantom of the Opera i West End... ännu viktigare var han en av de fantastiska människorna, rolig, omtänksam och en underbar mentor för alla människor han arbetar med."

Ben Lewis blev 47 år.

Senaste nytt
