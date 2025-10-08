Dolly Partons syster: "Be för henne"

Dolly Partons hälsa har blivit sämre och ikonen har ställt in flera konserter. Nu vädjar hennes syster Freida Parton på Facebook om böner för Dolly.

Artisten Dolly Parton, känd för låtar som Jolene och 9-5, kämpar med hälsan och har ställt in flera konserter. Nu vädjar hennes syster Freida Parton till fansen att be för stjärnan.

Dolly Parton har ställt in konserter

Den 79-åriga countrystjärnan tvingades i september att skjuta upp en rad kommande konserter i Las Vegas till 2026, då hon bland annat drabbats av njursten.

Dolly Parton. Bildkälla: AP Photo/Charlie Riedel/TT Bild

Dolly Partons syster Freida: "Be för Dolly"

Nu har hon drabbats av ytterligare hälsoproblem, och Partons syster Freida Parton delar med sig av sin oro:

"I går var jag uppe och bad hela kvällen för min syster Dolly. Många av er vet att hon inte har varit i sin bästa form på sistone. Jag tror verkligen på bönens kraft, och jag ber alla som älskar henne att be tillsammans med mig", skriver hon på Facebook.

Freida Parton bad om böner. Bildkälla: Facebook

Några timmar senare förtydligade hon i ett inlägg på Facebook att hon inte ville skrämma upp någon.

"Jag vill förtydliga något. Jag ville inte skrämma upp någon eller få det att låta så allvarligt när jag bad om böner för Dolly. Hon har mått lite dåligt, och jag bad helt enkelt om böner för jag tror så starkt på bönernas makt. Det var inget mer än en lillasyster som bad om böner för sin storasyster. Tack alla för att ni lyfter henne. Er kärlek gör verkligen skillnad".

Freida Parton förtydligade senare att hon inte ville skrämma upp någon. Bildkälla: Facebook