Bytt är bytt har blivit en stor succé på TV4. Nu står det klart att det blir en tionde säsong – och det blir en hel del stora förändringar i det populära programmet avslöjar kanalen.

Antikprogrammet Bytt är bytt kommer tillbaka till TV4 i januari efter tre års uppehåll.

– Vi har gjort några roliga förändringar av spelet, säger exekutiva producenten Johan Janrell-Aspnäs till TV4 Nyheterna.



Stora förändringen i Bytt är bytt

Det blir ett delvis nytt upplägg för tävlingsprogrammet där deltagarna ska gissa värdet på olika föremål.

Renée Nyberg är programledare. Bildkälla: Caisa Rasmussen/TT Bild

Programtiden förlängs även till en och en halv timme, fler objekt ska värderas och tävlingsmomentet vässas – två lag tävlar mot varandra om vilka som gissar bäst.

Många av lagen kommer att bestå av en kändis som tävlar med en okänd anhörig.

Precis som tidigare är Renée Nyberg programledare med antikexperten Li Pamp vid sin sida.

Li Pamp började i Bytt är bytt år 2020. Då ersatte hon Karin Laserow. I några av de tidigare avsnitten som Reneé och Li Pamp gjorde tillsammans så pikades Pamp av den folkkära programledaren.

Li Pamp. Bildkälla: Henrik Montgomery/TT Bild

– Alltså, Pamp! Det är ju verkligen pampigt. Det är dessutom ganska dyrt. Vad kostade det efternamnet?, skojade Renée då med sin nya kollega – vilket fick Pamp att skratta till, rapporterade då Hänt.

– Det kostade mig en skilsmässa, faktiskt. Det är exmakens. Jag kan inte riktigt ta åt mig äran. Men jag behöll det, svarade hon.

Premiär av Bytt är bytt på TV4 2026

Den 6 januari 2026 är "Bytt är bytt" tillbaka i TV4.