Nöje /Kultur /Renée Nyberg

Stora förändringen i Bytt är bytt på TV4

Publicerad: 9 okt. 2025, kl. 14:45
Uppdaterad: 9 okt. 2025, kl. 15:07
Bytt är bytt med Renee Nyberg
Bytt är bytt med Renee Nyberg är tillbaka i TV4 nästa år. Stora förändringar är att vänta. Foto: Caisa Rasmussen/TT Bild, Stella Pictures

Bytt är bytt har blivit en stor succé på TV4. Nu står det klart att det blir en tionde säsong – och det blir en hel del stora förändringar i det populära programmet avslöjar kanalen.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Quetzala Mikko Blanco
Quetzala Mikko Blanco,
Nöjesreporter

Ämnen:

Renée Nyberg, TV4

Antikprogrammet Bytt är bytt kommer tillbaka till TV4 i januari efter tre års uppehåll. 

– Vi har gjort några roliga förändringar av spelet, säger exekutiva producenten Johan Janrell-Aspnäs till TV4 Nyheterna. 

Stora förändringen i Bytt är bytt 

Det blir ett delvis nytt upplägg för tävlingsprogrammet där deltagarna ska gissa värdet på olika föremål.

Renée Nyberg
Renée Nyberg är programledare. Bildkälla: Caisa Rasmussen/TT Bild

Programtiden förlängs även till en och en halv timme, fler objekt ska värderas och tävlingsmomentet vässas – två lag tävlar mot varandra om vilka som gissar bäst.

Många av lagen kommer att bestå av en kändis som tävlar med en okänd anhörig.

Precis som tidigare är Renée Nyberg programledare med antikexperten Li Pamp vid sin sida.

Li Pamp började i Bytt är bytt år 2020. Då ersatte hon Karin Laserow. I några av de tidigare avsnitten som Reneé och Li Pamp gjorde tillsammans så pikades Pamp av den folkkära programledaren.

Li Pamp
Li Pamp. Bildkälla: Henrik Montgomery/TT Bild

– Alltså, Pamp! Det är ju verkligen pampigt. Det är dessutom ganska dyrt. Vad kostade det efternamnet?, skojade Renée då med sin nya kollega – vilket fick Pamp att skratta till, rapporterade då Hänt.

– Det kostade mig en skilsmässa, faktiskt. Det är exmakens. Jag kan inte riktigt ta åt mig äran. Men jag behöll det, svarade hon.

Premiär av Bytt är bytt på TV4 2026

Den 6 januari 2026 är "Bytt är bytt" tillbaka i TV4.


Kommentarer

