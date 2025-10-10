Nu står det klart att två brittiska riktiga kultband är bokade till Way out west 2026 som går av stapeln i Slottskogen i Göteborg.

Sedan år 2007 så har festivalen Way out west hållit till i Slottskogen i Göteborg. Första året bjöd lineupen på bokningar som Kanye West, Primal Scream och The Pogues.

Sedan dess har mycket vatten – eller kanske regn – flutit under broarna. Publikrekordet slogs 2025 då 78 000 personer besökte festivalen, rapporterade SVT.

The Cure och Gorillaz till Way out west 2026

När festivalen nu gör sitt första artistsläpp står det klart att de brittiska veteranerna The Cure som frontas av den vitsminkade sångaren Robert Smith gör ett Sverigebesök.

Robert Smith i The Cure. Bildkälla: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix via AP

Med sig har de bland annat albumet Songs of a lost world som släpptes i fjol – deras första på 16 år. Bandet debuterade med albumet Three imaginary boys 1979 och har sålt över 30 miljoner album.

Även brittiska Gorillaz, med Blur-frontfiguren Damon Albarn i spetsen, kommer till festivalen. Det gör även den amerikanska r’n’b-stjärnan Ravyn Lenae.

Då släpps första biljetterna till Way out west

Way Out West 2026 äger rum i Slottsskogen i Göteborg den 13-15 augusti. Ett första begränsat antal biljetter släpps den 13 oktober.