Programledaren Agneta Sjödin fick under stor uppståndelse sparken från TV4, men nu gör hon comeback med ett nytt stort tv-jobb. Själv kallar hon projektet för "en dröm".

Programledaren Agneta Sjödin var länge synonymt med TV4 och en av kanalens mest folkkära profiler. Hon ledde bland annat program som Agnetas smällkarameller, Fångarna på fortet, Gladiatorerna, Let's Dance och Bingolotto.

Agneta Sjödin var en av TV4:s mest folkkära profiler. Bildkälla: Robert Eklund/TT Bild

Men 2023 så fick Agneta sparken från Agnetas smällkarameller.

– Jag fick sparken. Jag fick verkligen sparken. Du vet i dessa tider, vi är bara brickor i ett spel. Jag fick ett telefonsamtal från en exekutiv om att de skulle förändra. Sånt här räknar man med i min bransch, de förändrar ju saker och speciellt i dessa tider. De är ju desperata för att överleva där ute, berättade Agneta Sjödin i Morgonpasset i P3.

Agneta Sjödin och David Hellenius. Bildkälla: Henrik Montgomery/TT Bild

Efter en lång karriär på TV4 så fick Agneta sparken. Här tillsammans med Gunde Svan som programledare för Gladiatorerna år 2004. Bildkälla: Fredrik Sandberg/TT Bild

I en intervju med Rickard Olsson i hans podd Hjälp jag fyller 50 så berättade Agneta att hon skalat ner på onödiga utgifter och idag bor i en lägenhet i Nacka. Jobben duggade inte lika tätt – men Agneta kunde klara sig på sparade pengar.

– Jag har ju savings. Nej men gjorde ju Bingolotto i somras, så att dom här tv-pengarna är jag oerhört tacksam över kan jag säga. För i år har det kommit in lite mindre och podden har inte heller dragit in, det har varit lite tunt med sponsorer. Det jag drar in där på podden dom finansierar ju i princip Youtube-kanalen. Men det är klart, jag tänker också att jag måste våga. Livet är kort. Det fanns en tid när man visste med säkerhet att dom ringer snart med något tv-knäck, man var rätt bortskämd, berättade Agneta Sjödin då.

Agneta förklarade att det helt enkelt inte komemr lika mycket erbjudanden längre – men att hon vägrade ge upp hoppet.

– Jag måste våga flyga. Leva min dröm.

Agneta Sjödin. Bildkälla: Jessica Gow/TT Bild

Agneta Sjödin gör MindGap för Viaplay

Nu har Agneta Sjödin lite flyt igen. Agnetas ufo-serie Mindgap – som tidigare bara gått att se på Youtube – kan nu nå en ny publik. Viaplay har nämligen köpt rättigheterna till att visa Agneta Sjödins ufo-serie.



"Jag har länge burit på en dröm om att få göra ett program om det här ämnet. Det handlar inte om att övertyga någon, utan om att våga vara nyfiken och öppen inför sådant vi kanske inte kan förklara", säger Sjödin i ett pressmeddelande.

Hon har gjort serien tillsammans med dokumentärfilmaren Emil Marczak. Tillsammans har de rest till platser runt om i världen där märkliga och oförklarliga händelser sägs ha inträffat. De tar avstamp i vittnesmål från människor som hävdar att de har varit i kontakt med ufon och intervjuar också experter inom ämnet.