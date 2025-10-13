Nyheter24
Nöje /Kultur

Författaren Liv Køltzow död – blev 80 år gammal

Publicerad: 13 okt. 2025, kl. 11:29
Uppdaterad: 13 okt. 2025, kl. 11:36
Den norska författaren Liv Køltzow har avlidit vid 80 års ålder. Foto: Junge, Heiko

Den prisbelönta norska författaren Liv Køltzow har dött. Hon blev 80 år gammal.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Saga Engfelt
Saga Engfelt,
Reporter

Liv Køltzow debuterade med novellsamlingen ”Øyet i treet” 1970. Romanen ”Hvem bestemmer over Bjørg og Unni” som kom 1972 blev synonym med begreppet ”kvinnolitteratur” och utgjorde startskottet till en feministisk och politisk litteratur i Norge under 1970-talet.

Liv Køltzow skrev biografin ”Den unga Amalie Skram”

På svenska finns hennes roman ”Historien om Eli” från 1975 översatt.

Liv Køltzow skrev också biografin ”Den unga Amalie Skram” 1992. Två år senare belönades hon med Amalie Skram-priset och 1997 fick hon Bragepriset. 2021 fick hon Brageprisets hederspris.

Kommentarer

