Författaren Liv Køltzow död – blev 80 år gammal

Liv Køltzow debuterade med novellsamlingen ”Øyet i treet” 1970. Romanen ”Hvem bestemmer over Bjørg og Unni” som kom 1972 blev synonym med begreppet ”kvinnolitteratur” och utgjorde startskottet till en feministisk och politisk litteratur i Norge under 1970-talet.
På svenska finns hennes roman ”Historien om Eli” från 1975 översatt.
Liv Køltzow skrev också biografin ”Den unga Amalie Skram” 1992. Två år senare belönades hon med Amalie Skram-priset och 1997 fick hon Bragepriset. 2021 fick hon Brageprisets hederspris.