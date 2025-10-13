Friskis stänger av flera medlemmar – då drabbas du

Friskis och Svettis stänger av medlemmar som inte följer reglerna. På flera gym i Kristianstad har problemet varit extra stort senaste tiden, vilket lett till nya krafttag och noggrann kameraövervakning.

Friskis och Svettis är en träningskedja med gym runt om i hela Sverige. Men från och med nu kommer de att skärpa reglerna för sina medlemmar och stänga av flera. Anledningen är att det är många som fuskar med sitt medlemskap.

På Friskis och Svettis i Kristianstad gick man ut på sociala medier och meddelade att man nu tar ett krafttag mot just fusk. Många medlemmar lånar nämligen ut sitt gymkort, som är personligt, eller låter andra följa med in och gymma på kortet.

Friskis medlemmar blir avstängda och får böter

Fusket kommer avslöjats genom övervakningskameror, och den som fuskar kommer bli avstängd i ett år och får böter. Straffavgiften ligger på 2 000 kronor.

– På bara några dagar har vi stängt av fyra personer. Det kan verka hårt men det ska inte fuskas, säger Johanna Nilsson, verksamhetsansvarig på Friskis och Svettis i Kristianstad till Lysekilsposten.

Genom att använda övervakningskamerorna kan personalen se vilka medlemmar som använder sitt egna kort och vilka som lånar ut sitt. Det finns även de som lämnar över sitt kort till andra direkt vid spärrarna så att båda kan gå in. Men den möjligheten har man nu skärpt.

– Om man drar sitt kort när man går in har vi en spärr som gör att man inte kan dra det två gånger, säger Johanna Nilsson till tidningen.

Problemet med fusk finns på flera gym

Problemet har varit lika stort på Friskis gymmen i i Kristianstads centrum och på Björkhem.

Nu hoppas Johanna Nilsson att de nya skärpta reglerna ska få stopp på fusket, och inte bara i Kristianstad utan på alla gym som har samma problem. Hon hoppas även att flera gym ska införa strängre regler.

– Jag hoppas att andra träningsaktörer också gör det. Annars blir man inte av med problemet, säger hon till tidningen.

Gäller alla gym i Sverige

Samma regler gäller på alla gym i Sverige.

Även Friskis gymmen i Stockholm har skrivit på sin hemsida om de skarpa reglerna och att det är strängt förbjudet att släppa in andra med sitt personliga gymkort.

"Du får inte släppa in någon mer än dig själv. Gör du det leder detta till omedelbar avstängning. Entréer och sluss är kameraövervakade.", skriver Friskis och Svettis på sin hemsida för alla Stockholmsgym.

