Nöje /Kultur /instagram

Världsstjärna i våldsam bilkrasch

Publicerad: 14 okt. 2025, kl. 09:03
Uppdaterad: 14 okt. 2025, kl. 09:42
Alec Baldwin
Alec Baldwin och hans bror Stephen har krockat. Foto: CJ Rivera/Invision/AP/TT

Alec Baldwin och hans bror Stephen körde rakt in i ett träd med sin Range Rover i måndags, rapporterar TMZ.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Gabriella Bark
Gabriella Bark,
Nöjeschef

Ämne:

instagram

Bilder som sajten har publicerat visar att bilens front är totalförstörd.

Baldwin berättar själv på Instagram att han tvingats väja för en sopbil som hade trängt sig in framför honom. Hans bror Stephen befann sig i bilen med honom under olyckan som inträffade under Hamptons filmfestival.

— Jag kvaddade min frus bil och har dåligt samvete över det – men allt är okej. Jag mår bra, min bror mår bra.

De senaste åren har inte varit lätta för Alec Baldwin. Under filminspelningen av "Rust" 2021, sköt Baldwin av misstag ihjäl filmfotografen Halyna Hutchins. Han åtalades för dråp men rättegången lades ner.

Hutchins familjs advokat har anklagat honom för att fira familjelivet i tv-serien ”The Baldwins” trots att han, enligt advokaten, berövat Hutchins föräldrar ett barn.

