Världsstjärna i våldsam bilkrasch

Alec Baldwin och hans bror Stephen körde rakt in i ett träd med sin Range Rover i måndags, rapporterar TMZ.

Bilder som sajten har publicerat visar att bilens front är totalförstörd.

Baldwin berättar själv på Instagram att han tvingats väja för en sopbil som hade trängt sig in framför honom. Hans bror Stephen befann sig i bilen med honom under olyckan som inträffade under Hamptons filmfestival.

— Jag kvaddade min frus bil och har dåligt samvete över det – men allt är okej. Jag mår bra, min bror mår bra.

De senaste åren har inte varit lätta för Alec Baldwin. Under filminspelningen av "Rust" 2021, sköt Baldwin av misstag ihjäl filmfotografen Halyna Hutchins. Han åtalades för dråp men rättegången lades ner.