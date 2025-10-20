Juveltjuvarna på Louvren hotade vakterna med vinkelslip

Helgens stora snackis är tjuvarna som tog sin in på museet Louvren. För att övermanna vakterna använde de vinkelslipar.

Juveltjuvarna på Louvren hotade vakterna med vinkelslipar men hade inte med sig några traditionella vapen. Det uppger åklagaren Laure Beccuau för franska BFM TV.

Den klassiska ingången till Louvren i Paris. Foto: Wiktor Nummelin/TT

Juveltjuvarna på Louvren använda "inga klassiska vapen"

Fyra gärningsmän genomförde juvelkuppen på plats berättar hon. Men hjälp av en stegbil tog de sig upp till balkongen på första våningen utanför konstgalleriet där juvelerna visas.

Annons

— De fanns inga klassiska vapen, de hade med sig vinkelslipar, enligt Beccuau.

Sliparna användes inte bara för att ta sig in i galleriet och vitrinfönstren, meddelar åklagaren.

— De hotade också vakterna som var på plats, vakter som försökte hjälpa besökare att ta sig därifrån.

Larmet på Louvren ska ha fungerat – oklart om vakterna hörde det

Enligt åklagaren fungerade larmet. Det är dock oklart om vakterna hörde det eller inte.