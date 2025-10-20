Nyheter24
Nöje /Kultur /Polisen

Juveltjuvarna på Louvren hotade vakterna med vinkelslip

Publicerad: 20 okt. 2025, kl. 08:51
Uppdaterad: 20 okt. 2025, kl. 08:58
Sju minuter behövde tjuvarna för att fullborda juvelkuppen i Louvren. Foto: Thibault Camus/AP/TT

Helgens stora snackis är tjuvarna som tog sin in på museet Louvren. För att övermanna vakterna använde de vinkelslipar.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Johan Åkesson
Johan Åkesson,
Reporter

Ämnen:

Polisen, louvren, Paris

Juveltjuvarna på Louvren hotade vakterna med vinkelslipar men hade inte med sig några traditionella vapen. Det uppger åklagaren Laure Beccuau för franska BFM TV.

LÄS MER: Kamp mot klockan efter Louvrenkupp: ”Chockerande”

Den klassiska ingången till Louvren i Paris. Foto: Wiktor Nummelin/TT
Juveltjuvarna på Louvren använda "inga klassiska vapen"

Fyra gärningsmän genomförde juvelkuppen på plats berättar hon. Men hjälp av en stegbil tog de sig upp till balkongen på första våningen utanför konstgalleriet där juvelerna visas.

— De fanns inga klassiska vapen, de hade med sig vinkelslipar, enligt Beccuau.

Sliparna användes inte bara för att ta sig in i galleriet och vitrinfönstren, meddelar åklagaren.

— De hotade också vakterna som var på plats, vakter som försökte hjälpa besökare att ta sig därifrån.

Larmet på Louvren ska ha fungerat – oklart om vakterna hörde det

Enligt åklagaren fungerade larmet. Det är dock oklart om vakterna hörde det eller inte.

Utan tvivel larmades även polisen, men kuppen gick väldigt fort, enligt Beccuau. Det tog tjuvarna fyra minuter att ta sig in i galleriet. Sju minuter efter att stegbilen anlände flydde tjuvarna på mopeder med sitt byte.

