Juveltjuvarna på Louvren hotade vakterna med vinkelslip

Juveltjuvarna på Louvren hotade vakterna med vinkelslipar men hade inte med sig några traditionella vapen. Det uppger åklagaren Laure Beccuau för franska BFM TV.
Juveltjuvarna på Louvren använda "inga klassiska vapen"
Fyra gärningsmän genomförde juvelkuppen på plats berättar hon. Men hjälp av en stegbil tog de sig upp till balkongen på första våningen utanför konstgalleriet där juvelerna visas.
— De fanns inga klassiska vapen, de hade med sig vinkelslipar, enligt Beccuau.
Sliparna användes inte bara för att ta sig in i galleriet och vitrinfönstren, meddelar åklagaren.
— De hotade också vakterna som var på plats, vakter som försökte hjälpa besökare att ta sig därifrån.
Larmet på Louvren ska ha fungerat – oklart om vakterna hörde det
Enligt åklagaren fungerade larmet. Det är dock oklart om vakterna hörde det eller inte.
Utan tvivel larmades även polisen, men kuppen gick väldigt fort, enligt Beccuau. Det tog tjuvarna fyra minuter att ta sig in i galleriet. Sju minuter efter att stegbilen anlände flydde tjuvarna på mopeder med sitt byte.