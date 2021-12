Tacksam Patti Smith fick nyckel till New York

Under ceremonin berättade Patti Smith hur hon kommit till New York inte bara en utan två gånger för att starta ett nytt liv, första gången som ung 1967 med bara några dollar på fickan, och andra gången som änka med två barn. Fylld av tacksamhet och kärlek till staden förklarade hon i sitt tacktal att hon skulle vilja ge New York en egen nyckel till staden.

— Det är så jag känner för vår stad. Med alla utmaningar och svårigheter, förblir den – och jag är ingen liten resenär – den mest varierade staden i världen. Att få den här vid 75 års ålder får mig att att ännu mer se fram emot de kommande 25 åren.

Nyckeln till New York är en utmärkelse som ges till invånare som särskilt arbetat för det gemensamma bästa.